بالفيديو..لقطات مروعة لمدرب فنون قتالية يسقط المطرقة على أحد المتطوعين - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

قام رجل بضرب وجه أحد المتطوعين دون قصد بمطرقة ثقيلة أثناء استعراض مهاراته.

اظهر مقطع فيديو لقطات مروعة لمدرب فنون قتالية معصوب العينين يحطم العديد من الأشياء كالبطيخ وعلب المشروبات الغازية بعد تطوع رجلين ناما على الأرض على بعد بوصة واحدة من أهداف المدرب.

أبدى الجمهور إعجابه بمهاراة الرجل في البداية ، لكنهم أصيبوا بالهلع عندما سقطت المطرقة على رأس أحد المتطوعين، واندفع الجمهور لمساعدة الضحية.

يعتقد أن الفيديو تم تصويره خلال مهرجان السيخ في الهند، وليس من الواضح مدى إصابة المتطوع.