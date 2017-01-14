بالفيديو..لقطات مروعة لمدرب فنون قتالية يسقط المطرقة على أحد المتطوعين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..لقطات مروعة لمدرب فنون قتالية يسقط المطرقة على أحد المتطوعين
قام رجل بضرب وجه أحد المتطوعين دون قصد بمطرقة ثقيلة أثناء استعراض مهاراته.
اظهر مقطع فيديو لقطات مروعة لمدرب فنون قتالية معصوب العينين يحطم العديد من الأشياء كالبطيخ وعلب المشروبات الغازية بعد تطوع رجلين ناما على الأرض على بعد بوصة واحدة من أهداف المدرب.
أبدى الجمهور إعجابه بمهاراة الرجل في البداية ، لكنهم أصيبوا بالهلع عندما سقطت المطرقة على رأس أحد المتطوعين، واندفع الجمهور لمساعدة الضحية.
يعتقد أن الفيديو تم تصويره خلال مهرجان السيخ في الهند، وليس من الواضح مدى إصابة المتطوع.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
المتطوع يستاهل ماجاه. من قال له ينسدح قدامه .
حامد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 6 شهور
فضخ راسه على باله بطيخه ههههههههههههههههههه
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههههههه
جنوبيه 💖[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 6 شهور
يلعن جده متى يبطلون ذا التخلف اعوذ بالله صدعت😩
ابو مشهور[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 6 شهور
اذا نجا من هذه الضربه اعتقد انه سيصاب بمتلازمه الغباء المزمن