اعتداء جديد على طالب سعودي في أمريكا.. مجهولون شجوا رأسه بعصا حديدة - صحيفة صدى الالكترونية

اعتداء جديد على طالب سعودي في أمريكا.. مجهولون شجوا رأسه بعصا حديدة
تعرض طالب سعودي يدرس بالولايات المتحددة الأمريكية لإصابة بالغة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء من قِبل مجهولين أثناء قيادة مركبته الخاصة في ولاية كنتاكي مؤخراً.
وقال والد الطالب محمد زيد الفضيل إن ابنه تعرض لاعتداء بعصا أو حديدة، ما أدى إلى شج رأسه، وتسبب له بنزيف أدخله المستشفى.
وفيما قال الوالد إن الاعتداء على ابنه قد يكون بدافع السرقة كونه امتلك مركبة جديدة، لم يستبعد الدوافع العنصرية ضد العرب والمسلمين للجريمة، قائلاً إن ولاية كنتاكي موالية تماماً للرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي أدلى خلال الفترة الماضية بتصريحات عنصرية ضد المسلمين.
وأبان أنه لا يزال يتابع حالة ابنه هاتفياً، كما يتابع إجراءات التحقيق التي تجريها السلطات الأمنية الأمريكية بمشاركة مندوب من السفارة السعودية بواشنطن، مشيراً إلى أن ابنه طالب في مرحلة البكالوريوس بمجال الإدارة المالية بأمريكا.
يشار إلى أن شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية أعلنت أمس إلقاء القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي، الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
لاحول ولا قوه إلا بالله . الله يشافيه ويقومه بالسلامه .
جاكراندا[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 6 شهور
والله لو تسحبون كل المبثعتين لتشوفون وجه اخر للامريكان ويصيرون اكثر حزم مع العنصريين هذولا
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يشفيه يارب ..
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الله يشفيه ،،
ماعاد في امان بهالوقت ،،،
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
كلهم امريكا والدول الثانية
هاذي اصلا حقيقتهم ومن زمان معلمكم والا زال التسليك والتزبيد منكم لهم ولو ماعندنا بترول ونفط والله ثم والله ليغزونا حرب وغزو بري وجوي وبحري وكيف لهم ان لايفعلوا ذلك ويرون اننا ارهاب اصلا واسلام فوبيا لكن البترول والمال مرضخهم ويحاولون يتلزقون فينا بسبته لانعاش اقتصادهم
لكن مرده بيخلص يوما ما والنتيجه سيغزوننا او نغزوهم
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
الله يشافية ويعافية
الله ينتقم من المتسبب ويشل اركانه
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الهوزاني ،،
ليه تخوفنا ب الحرب 🤔
جعل بترولنا وفلوسنا ما تخلص أبد أبد ،،،
الواقع[ عدد التعليقات: 4764 ] نشر منذ 6 شهور
قبح الله وجيه اتباع القاعدة وداعش كلاب جهنم فهم من شوه سمعة المسلمين وخاصة السنة ومع ذلك تجد من يحث ويصر على افكارهم ونهجم بمحاولة دعشنة المجتمع الاسلامي المتسامح ويستغلون مناصبهم والمنابر ووسائل الاعلام لنشر تشددهم الذي خدم اعداء الدين الاسلامي وحول الحروب على بلاد المسلمين وجعل حكومات هذه البلدان متهمة بدعمهم وتم تخريب معظم العلاقات التجارية و الصادقات والتحالف العسكري لذلك نتمنى حرب عبيد داعش والقاعدة ومن يمرر فكرهم بكل قوة وعزم
alfahad41[ عدد التعليقات: 8494 ] نشر منذ 6 شهور
كلامك صحيح يا الواقع مع اضافة من يبحث على تفكيك المجتمع وتدمير اخلاقه بدور السينما والرقص من العلمانيين والروافض
صريح[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 6 شهور
الموضوع فية بنات، ولا لية يشتري سيارة جديدة يكشخ فيها يعني ؟؟ ،،،،على اساس يطلع بنات الامريكان،،، عشان يهديهم الى الاسلام ؟ ،،،،،،،،فية سيارات مستعملة واجد ،،، ،،،ياابني انت رايح تدرس ماهو تلعب وتسربت ،،،،على بنات الناس ،،،،،