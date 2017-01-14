الهلال يعرض 8 ملايين ريال لتجديد عقد "الفرج" - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

عرض مسئولو نادي الهلال، 8 ملايين ريال، على سلمان الفرج، لاعب الفريق، من أجل تجديد تعاقده مع النادي الأزرق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى مسئولو الهلال لإقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق، وصرف النظر عن الرحيل للدوري الإماراتي، بعد تلقيه عرضين من الأهلي والجزيرة، حيث طلب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، تجديد التعاقد مع اللاعب في أسرع وقت ممكن، نظرًا لحاجة الفريق إليه.