اتفاقية دفاع مشتركة بين أستراليا واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

وقعت اليابان وأستراليا اتفاقًا ثنائيًا معدلاً لتعزيز التعاون اللوجستي بين قواتهما الدفاعية وذلك في أعقاب القمة التي جمعت بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره الأسترالي مالكولم تيرنبول في مدينة سيدني الأسترالية اليوم.

وأكد كل من آبي وتيرنبول في مؤتمر صحفي بعد لقائهما على أهمية التعاون الدفاعي بين بلديهما والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وأهمية ذلك بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.