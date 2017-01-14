بالفيديو.. مرابط يبشر بمولوده الأول فور وصوله الحد الجنوبي بعد انتظار 14 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

حمود الدهمشي(صدى):

بشر أحد المرابطين بأول مولود له بعد أسبوع واحد من توليه مهامه بالمرابطة في الحد الجنوبي، وذلك بعد أن ظل 14 عاماً في انتظار أن يرزق بمولود، طاف خلالها على العديد من المستشفيات والأطباء دون جدوى.

وقال رئيس الرقباء فهد الجعيد في حديث لـ”الإخبارية”، إن خبر تلقيه مولوده الأول كان أفضل بشارة تلقاها بعد أسبوع واحد من توليه مهمته، مبيناً أن مهمته تتمثل في إخلاء المصابين من الخطوط الأمامية ونقلهم للخطوط الخلفية لإسعافهم، ثم نقلهم إلى أحد المستشفيات، مشيراً إلى أن عمله الميداني يستمر لمدة 12 ساعة يومياً.

وروى الجعيد، أن أصعب المواقف التي مرت به في الحد الجنوبي، أنهم تلقوا بلاغاً بوجود مصابين في أحد المواقع الأمامية، وأثناء توجههم نحو الموقع تعرض الإسعاف لهجوم دمره تماماً، وأصيب أحد زملائه، كما تعرض هو لإصابة خفيفة، ورغم ذلك عادوا وأسعفوا المصابين.