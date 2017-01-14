بالفيديو.. مرابط يبشر بمولوده الأول فور وصوله الحد الجنوبي بعد انتظار 14 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مرابط يبشر بمولوده الأول فور وصوله الحد الجنوبي بعد انتظار 14 عامًا
بشر أحد المرابطين بأول مولود له بعد أسبوع واحد من توليه مهامه بالمرابطة في الحد الجنوبي، وذلك بعد أن ظل 14 عاماً في انتظار أن يرزق بمولود، طاف خلالها على العديد من المستشفيات والأطباء دون جدوى.
وقال رئيس الرقباء فهد الجعيد في حديث لـ”الإخبارية”، إن خبر تلقيه مولوده الأول كان أفضل بشارة تلقاها بعد أسبوع واحد من توليه مهمته، مبيناً أن مهمته تتمثل في إخلاء المصابين من الخطوط الأمامية ونقلهم للخطوط الخلفية لإسعافهم، ثم نقلهم إلى أحد المستشفيات، مشيراً إلى أن عمله الميداني يستمر لمدة 12 ساعة يومياً.
وروى الجعيد، أن أصعب المواقف التي مرت به في الحد الجنوبي، أنهم تلقوا بلاغاً بوجود مصابين في أحد المواقع الأمامية، وأثناء توجههم نحو الموقع تعرض الإسعاف لهجوم دمره تماماً، وأصيب أحد زملائه، كما تعرض هو لإصابة خفيفة، ورغم ذلك عادوا وأسعفوا المصابين.
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
مبروووك المولود ويتربى بعزك ي بطل ،،،
والله ينصركم ابطالنا وترجعون لااهاليكم سالمين ،،،
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
14 عام بين المستشفيات والأطباء🤔
الله لايشغلنا عن طاعته والله لو أن الأطفال
مضمون صلاحهم ولا معاهم صكوك للجنة.
… سبحان الله بعض الناس ربي مريحه ويبحث بنفسه عن الشقاء.
مها[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
اسأل الله العظيم بعزته وجلاله وقدرته التي احاطت بكل شيء ان يجمعك به عاجلا بعد نصر مؤزر لبلادي ولأهل السنة في اليمن ،،،وزادكم الله قوة وتثبيتا وتسديدا ورزقكم الإخلاص وأحسن لكم العاقبة في الدنيا والاخرة ،،،وسامحونا ان قصرنا في الدعاء لكم،….
اللهم زِد هذه البلاد عزة وتمكينا واحفظها وولاة امرها ومن هو على ارضها من الفتن والقلاقل والشهوات والشبهات وكل بلاد المسلمين وردنا إليك ردا جميلا من غير بلاء وفِي عافية…اااامين
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
الف مبروك . ويتربى بعزه .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ماشاء الله تبارك الله ..
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرزقه
alfahad41[ عدد التعليقات: 8495 ] نشر منذ 6 شهور
ماشاء الله يتربى بعزه
اسأل الله العظيم بعزته وجلاله وقدرته التي احاطت بكل شيء ان يجمعك به عاجلا بعد نصر مؤزر لبلادي ولأهل السنة في اليمن ،،،وزادكم الله قوة وتثبيتا وتسديدا ورزقكم الإخلاص وأحسن لكم العاقبة في الدنيا والاخرة ،،،وسامحونا ان قصرنا في الدعاء لكم،….
اللهم زِد هذه البلاد عزة وتمكينا واحفظها وولاة امرها ومن هو على ارضها من الفتن والقلاقل والشهوات والشبهات وكل بلاد المسلمين وردنا إليك ردا جميلا من غير بلاء وفِي عافية…اااامين