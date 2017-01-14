روماني على رادار الاهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

دخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات لضم الروماني الدولي كونستانتين بوديسكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي استرا جيورجيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأكد صحيفة «ziare» الرومانية أن اللاعب بوديسكو تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية رومانية وأخرى في الشرق الأوسط.

ويحاول الأهلي تعزيز صفوفه الهجومية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، للمنافسة على بطولة دوري جميل للمحترفين، الذي يحتل الأهلي فيها الأهلي المركز الثاني برصيد 34 نقطة.