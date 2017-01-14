 روماني على رادار الاهلي - صحيفة صدى الالكترونية

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روماني على رادار الاهلي

روماني على رادار الاهلي
الرياض(صدى):

دخلت إدارة النادي الأهلي في مفاوضات لضم الروماني الدولي كونستانتين بوديسكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي استرا جيورجيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأكد صحيفة «ziare» الرومانية أن اللاعب بوديسكو تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية رومانية وأخرى في الشرق الأوسط.

ويحاول الأهلي تعزيز صفوفه الهجومية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، للمنافسة على بطولة دوري جميل للمحترفين، الذي يحتل الأهلي فيها الأهلي المركز الثاني برصيد 34 نقطة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2618 ] نشر منذ 6 شهور

مابقي لاعب اجنبي ماقلتوا الملكي فاوضه
وش ذا العلوم
تبون تزعزون ثقه الفريق في باقي اللاعبين

[ عدد التعليقات: 1721 ] نشر منذ 6 شهور

كلها إشاعات الشتوية ما خلو نادي ولا لاعب إلا طالتهم إشاعات التنقلات .