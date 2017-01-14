بالصور.. تعرف على سيارة " صاروخ الجماهيرية "التي صممها القذافي بنفسه - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صور للسيارة “صاروخ الجماهيرية” التي صممها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عام 1999 احتفالا بالذكرى الثلاثين لثورة الفاتح التي أوصلته إلى الحكم.

وتتوفر في السيارة التي نفذتها شركة Tesco TS SpA الإيطالية، جميع وسائل الراحة والأمان والقوة والسرعة، وتسمى بالصاروخ لأن شكلها شبيه بمقدمة الصاروخ.

و يبلغ ثمنها مليوني يورو، وتتسع لخمسة ركاب، وزجاج نوافذها معتم عاكس للضوء، وطولها حوالي 17 قدما واتساعها 6 أقدام، وتعمل بمحرك 6 سلندر سعة 3 لترات، يولد قوة قدرها 230 حصانا.

كما انها مزودة بنظام دفاع كهربائي متكامل، وإطارات خاصة تمكنها من السير لأميال، حتى مع وجود إطار تالف، لتتناسب البيئة الصحراوية القاسية في ليبيا.

وكان الرئيس القذافي، ينوي بناء مصنع مخصص لإنتاج هذه السيارة، بالتعاون مع شركات السيارات الإيطالية، لطرحها بالسوق الليبية، غير أن المشروع توقف.