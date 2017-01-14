فيديو : شروط التوبة - الشيخ عبدالعزيز الفوزان - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء 19
يوليو
أن تقلع من إنتمائك الإخواني وتخلص في التوبه وتعد للكتاب والسنه وعلى منهج نبينا محمد صلى الله عليه سلم ولا تحيد عنه قيد أمله وتقلع عن منهج الخوارج خوارج العصر الإخوان منهج حسن البنا وسيد قطب التكفيري _ ورحم الله علمائنا إبن باز وإبن عثيمين والألباني أفتو الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه ليسو سنه هم يحاربون السنه وأهلها ظاهرهم سلفي وباطنهم إخواني يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه خطر على الإسلام والمسلمين وحذروا منهم
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jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
أن تقلع من إنتمائك الإخواني وتخلص في التوبه وتعد للكتاب والسنه وعلى منهج نبينا محمد صلى الله عليه سلم ولا تحيد عنه قيد أمله وتقلع عن منهج الخوارج خوارج العصر الإخوان منهج حسن البنا وسيد قطب التكفيري _ ورحم الله علمائنا إبن باز وإبن عثيمين والألباني أفتو الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه ليسو سنه هم يحاربون السنه وأهلها ظاهرهم سلفي وباطنهم إخواني يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه خطر على الإسلام والمسلمين وحذروا منهم