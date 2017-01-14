بعد دلو الثلج والمانيكان. .تحدي " تكسير الطاولات " يغزو الانترنت! - صحيفة صدى الالكترونية

بعد دلو الثلج والمانيكان. .تحدي ” تكسير الطاولات ” يغزو الانترنت!
ظهر تحدى جديد على صفحات الانترنت، وقد يكون الأخطر من نوعه ، حيث سُمي بـ “تكسير الطاولات” أو T.B.C وهو يقضي بقفز الشخص باتجاه طاولة، سيارة أوّ كرسي بهدف كسرها ، وذلك بعد تحدي دلو الثلج وتحديّ المانيكان.
وقد ابتكرت تلك الصيحة من “دبليو دبليو إي” وتم إنشاء صفحة لـ”T.B.C” على “فيسبوك” في أيار الماضي فحظيت بـ 50 ألف متابع ونُشر عليها الكثير من الفيديوهات.
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
مابقى الا يقولون قطعوا شعر روسكم صيحه جديده هخخخ
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 6 شهور
الجنون فنون .
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1731 ] نشر منذ 6 شهور
حقا اهل العقول في راحة , ايش رايكم بتحدي اخر رصاصة في الرأس ونشوف اذا راسكم ناشف ومخكم جامد ماهو مهلبية , مالت عليكم ناس متفرغة لتوافه الامور