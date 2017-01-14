بعد دلو الثلج والمانيكان. .تحدي " تكسير الطاولات " يغزو الانترنت! - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ظهر تحدى جديد على صفحات الانترنت، وقد يكون الأخطر من نوعه ، حيث سُمي بـ “تكسير الطاولات” أو T.B.C وهو يقضي بقفز الشخص باتجاه طاولة، سيارة أوّ كرسي بهدف كسرها ، وذلك بعد تحدي دلو الثلج وتحديّ المانيكان.

وقد ابتكرت تلك الصيحة من “دبليو دبليو إي” وتم إنشاء صفحة لـ”T.B.C” على “فيسبوك” في أيار الماضي فحظيت بـ 50 ألف متابع ونُشر عليها الكثير من الفيديوهات.