عاصفة جليدية تتسبب في وفاة سيدة بوسط أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

لقيت سيدة مصرعها بسبب عاصفة تسببت في سقوط أمطار ثلجية على منطقة السهول الكبرى والغرب الأوسط الأمريكي في ولاية ميزوري ، امس الجمعة، و تنذر العاصفة بانقطاع الكهرباء أثناء مطلع الأسبوع.

واوضحت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية في تقرير إرشادي إن التحذير من الجليد والأمطار المتجمدة والعاصفة الشتوية يسري على قطاع كبير من منطقة السهول من أقصى شمال ولاية تكساس إلى ولاية أيوا وشرقا عبر وسط ولاية إنديانا. وأعلنت ميزوري وأوكلاهوما حالة الطوارئ.

وقالت الهيئة “تراكم كميات كبيرة من الجليد سيجعل التنقل خطيرا أو مستحيلا. والتنقل غير محبذ بشدة ومن المرجح أن تتضرر التجارة كثيرا”.

وأبانت الهيئة الوطنية للأرصاد إن تراكم الجليد قد يصل إلى أكثر من سنتيمتر وفقا لدرجات الحرارة المحلية مما سيجعل التحرك على الطرق خطيرا خاصة على الجسور والطرق العلوية وربما يتسبب في انقطاع الكهرباء في أنحاء متفرقة من المنطقة.

وأعلنت ماري فالين حاكمة أوكلاهوما حالة الطوارئ في الولاية بأكملها قبل قدوم العاصفة، وأشارت التوقعات إلى أن أجزاء بالمنطقة قد تشهد تراكم ما يصل إلى ثمانية سنتيمترات من الثلوج في مطلع الأسبوع.