مدير شرطة الباحة يقلد 14 ضابطا رتبهم الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

قام مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، بتقليد عددا من ضباط الكلية رتب لواء وعميد ونقيب وملازم أول، وهم: اللواء الدكتور عبدالعزيز بن عبيد النفيعي، اللواء الدكتور خالد بن سعد الجضعي، اللواء فوزي بن محمد الغميز، العميد المهندس الدكتور محمد بن سعيد الشهراني، النقيب عبدالعزيز بن مبارك الدعيلج، النقيب محمد بن علي الشهري، النقيب عبدالعزيز بن سليمان الدخيل، النقيب عبدالله بن سعد العصيمي، الملازم أول عبدالله بن ناصر الشهراني، الملازم أول سعود بن غالب الحربي، الملازم أول مسفر بن فواز الدوسري، الملازم أول علي بن عامر الشهري، الملازم أول سلطان بن نغيمش الحافي، والملازم أول مهند بن عبدالعزيز الهليل

جاء ذلك بعد صدور أمر سامٍ بترقيتهم للرتب الجديدة، متمنياً لهم التوفيق، وحثهم على مواصلة العمل بكل جدية ونشاط في خدمة الدين ثم المليك والوطن.