المطلق يدعو لعمل استطلاع رأي للمواطنين حول إقامة دور سينما.. "فيديو" - صحيفة صدى الالكترونية

المطلق يدعو لعمل استطلاع رأي للمواطنين حول إقامة دور سينما.. “فيديو”
دعا الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء،إلى عمل استطلاع رأي للمواطنين حول إقامة دور سينما فى المملكة مؤكدا إن المجتمع السعودي لا يريد السينما أو الحفلات الغنائية؛ لأن هذه الأشياء تضر ولا تنفع ويجب دراستها جيداً قبل السماح بها.
وطالب خلال تعليقه على السماح لإقامة حفلة غنائية لفنانين بجدة، في مداخلة مع إذاعة “نداء الإسلام”، رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، النظر في ملاحظات بعض الشيوخ والأئمة وعلى رأسهم مفتي عام المملكة، حول السماح لإقامة حفلات غنائية خلال الأيام المقبلة ودراسة إنشاء دور سينما بالمملكة.
وطالب بإنشاء مجلس ترفيهي بمشاركة كل أطياف الشعب للبحث في وسائل ترفيهية للمواطنين تكون بديلة لمن يأتون من أوروبا وهوليوود، مشدداً على أن أن هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقدم ترفيهاً جيداً وأن المملكة لديها تراث إسلامي قديم يمكن الاستفادة منه، .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله كريم ..يهون الجرح الاليم ..
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
هيئة الترفية يريدون السعادة لجميع طبقات المجتمع عليهم فعل الاتي
مراقبة الشوارع ومحاسبة الشركات اللي مغار تحفر وكل حفره تعدم لها كم سيارة ازالة المطبات اللي تقول هضاب اعطبت بطون السيارات ورعاية المساجد اللي في الطرقات السريعة والمدن والاهتمام بها جعل جميع الخطوط في المملكة المؤدية للهجر جعلها خطين سيدين للرايح والجاي نفس الخط السريع لتقليل الحوادث اكثر من 80% الاهتمام بالحدايق والمتنزهات وتجميلها والاهتمام بها مراقبة التجار والاسعار وعدم زيادة الاسعار بشكل مبالغ فية مراقبة القطاعات الحكومية والخاصة ومنع نظام الواسطة العمل على التقدم الحضاري والمعرفي ودعم المبدعين والمستكشفين والمبتكرين لكي ينتجوا صناعات لنا تغنينا عن الغرب والاستيراد مراقبة المطاعم والمسالخ والاهتمام بجودة الاكل مراقبة وزارة الاسكان والضغط عليها لتوفير المساكن للمواطنين مراقبة البنوك وعدم التعامل بالربا وجعل الرواتب تكفي الحاجه وتوفر الطعام والمسكن والملبس والسيارات وذلك بتقليل الاسعار كافة وجعلها مناسبة مع الرواتب
طبقوا هالامور ومهاب اسعدتونا وبس توفرون علينا كل شيء وتجعلون الحياة سهلة جدا ورغد عيش غير منقطع كذلك دعم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للاصلاح في المجتمع كافة
اما سينما وحفلات غنائية وانا راتبي ابو كلب مسلوبه جميع البدلات ومخصوم علي ومحسوب على حتى الاجازة ينقصون راتب يبغونك مكينه تكد الليل والنهار وللكر والفر ابد لاتستمتع بحياتك والا تعيش مع اقاربك واسرتك بسعادة وراتب مايسد الحاجة البنوك تطلبني شركات السيارات تطلبني الاسكان مستاجر ودفع دراهم سنويا غلاء في الاسعار وغش تجاري وسلع فاسده ومنتهية الصلاحية بالاضافة الى رسوم سنوية وضرايب كذلك اذا عندك محل سيارات خسارة تنعدم بسبب الاخاديد اللي في الشوارع والهضاب اللي فيها خطوط تمسكها وانت مودع اهلك سيد واحد وتصادم وجه لوجاه ووفاة ووظايف يالله يالله تحصل
احسن شيء هو شراء خيمة وبيوت شعر وبناء بيوت طين والعيش مع الحلال وفي البادية والشرب من الابار وشرب حليب الابل والعيش في امان دامنا على الدين والمله ليا صارت الدعوة كذا هذا افضل حل للرتحة النفسية والجسدية في الحياة الدنيا لاهموم والا غموم والا ديون وقروشه
المطرفي حسين[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 6 شهور
دار السينما بدايه الفساد والانحلال
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1240 ] نشر منذ 6 شهور
إن افتيتم بحُرمتها فلا داعي لعمل استفتاء ياشيخنا .
ولدمكه الغيور[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
سينما والمملكه في حرب وكثرت الاعداء يجب الوقوف صف واحد والدعاء مخلصين لجنودنا الابطال وان ينصر هذا حكومتنا ونتقرب الى الله بكثرت الصلاة والصدقه ويامن تريدون السينماء الاترون كثرة الفتن والقتل حولينا لبعدنا عن طاعة الله و تعاليم الشرع وهجرنا سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام اتركوكم من عاش خارج البلاد ويرا الانحلال والفساد .
نحن شعبنا وحكومتنا موحدين ونخاف الله في السر والعلن الله يهدي الجميع ..
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 721 ] نشر منذ 6 شهور
الحروب والكوارث من حوالينا وربنا حافظنا بسبب تمسكنا بدينننا ونجي بهذا الوقت ندعوا لعمل استطلاع راي الا نخاف الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11423 ] نشر منذ 6 شهور
برغم ان موضوع السينما وقيادة المرأة للسياره اعطيا اكثر مما يستحقان ويوجد لدينا ما هو اهم من موضوع السينما وغيره من الامور التي لا تعود على المواطن بفائده والان السينما موجوده في كل بيت تقريبا وخصوصا بعد تقنية الدشوش يستطيع كل واحد ان يشاهد اي فلم سينمائي وهو في بيته مرتاح بسرواله و فانيلته 🙂
اما صالة السينما فهي مكان اختلاط بالضلام وارى انها اشد حرمة من الاختلاط بالاسواق وغيرها من الاماكن العامه
العدناني[ عدد التعليقات: 1694 ] نشر منذ 6 شهور
المسلمين في حروب ونكبات وذول يبغوا يحتفلوا
قمة الاستفزاز لمشاعر المسلمين
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
هههه ابو عمار ،،
بالافلام المصريه دايم البطل يأخذ البطله السيما عشان ،،
الظلمه وياخذون راحتهم بالبوس وهالاشياء 😂😂
جد مالها داعي كل واحد يشوف افلامه بالتي في أو بالجوال ،،
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
الله يهديك ي الشيخ أي أستطلاع وأي خرابيط
أكثر الناس لو تطاوعهم دحدروا بك للهاوية
هذي أمور تتعلق بالدين وحن بلد أسلامي وهالأشياء ماتليق
ببلدنا لأنها بداية الإنحلال والفساد
تلتفت ف الدول اللي حولك ويش أستفادوا من الحفلات الغنائية
والسينما غير الإختلاط اللي يجر الكثير من البلاوي وأولها أنعدام
الغيرة وأنحطاط الأخلاق .
….
كل شخص ينثبر ف بيته وعنده التلفزيون ويقلب ف القنوات
ويبحث عن الأفلام وأظن فيه قنوات خاصة بالأفلام ماعليه إلا أنه
يتكي ويجيب صحن فصفص ومكسرات وشاي ويتفرج الين يطيح
اللي برآسه وذنبه ع جنبه .
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
أحذر ي عبدالله أن تعصي الله بنعم الله👇
_ باليد🖐 تقلب القنوات
_ بالأذن👂تسمع المعازف
_ بالعين👀تشاهد الأفلام والمسلسلات
(( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ))
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3768 ] نشر منذ 6 شهور
اغلب اللي يطلبون السينما هم الشباب يقولون أفضل من التفحيط. والمخدرات اللي غارقين فيها افتحوا لهم صالات وحطوا قوانين تنظيمية
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15527 ] نشر منذ 6 شهور
اتمنى. ان اللي يطالب. بها يروح. حلب وصعده ونجران وجيزان عندهم مسرحيات. على الكيف وبلاش. لا تذاكر ولا غيرها.
صدق من قال البطره تولد الفساد لنا سنه و عشر شهور في حرب والمصايب اشكال والوان. وباقي في هماجه