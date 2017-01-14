المطلق يدعو لعمل استطلاع رأي للمواطنين حول إقامة دور سينما.. "فيديو" - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

دعا الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء،إلى عمل استطلاع رأي للمواطنين حول إقامة دور سينما فى المملكة مؤكدا إن المجتمع السعودي لا يريد السينما أو الحفلات الغنائية؛ لأن هذه الأشياء تضر ولا تنفع ويجب دراستها جيداً قبل السماح بها.

وطالب خلال تعليقه على السماح لإقامة حفلة غنائية لفنانين بجدة، في مداخلة مع إذاعة “نداء الإسلام”، رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، النظر في ملاحظات بعض الشيوخ والأئمة وعلى رأسهم مفتي عام المملكة، حول السماح لإقامة حفلات غنائية خلال الأيام المقبلة ودراسة إنشاء دور سينما بالمملكة.

وطالب بإنشاء مجلس ترفيهي بمشاركة كل أطياف الشعب للبحث في وسائل ترفيهية للمواطنين تكون بديلة لمن يأتون من أوروبا وهوليوود، مشدداً على أن أن هناك العديد من القنوات الفضائية التي تقدم ترفيهاً جيداً وأن المملكة لديها تراث إسلامي قديم يمكن الاستفادة منه، .



