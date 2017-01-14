بعد مطالبتهما بتعويض.. حبس زوجين فرنسيين بتهمة ادعاء أنهما من ضحايا هجمات نوفمبر - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أدانت محكمة بوبيني في فرنسا رجل يبلغ من العمر 47 عاماً وسيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، ، بتهمة ادعاء أنهما من ضحايا هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وطالبت النيابة العامة بسجنهما عاماً، ووصفت تصرفهما بالفعل المشين.

وكان الزوجين من باعة الأوشحة بمحيط استاد فرنسا، ادَّعيا أن الانفجار الذى وقع أمام ماكدونالدز القريب من استاد فرنسا فى شهر فبراير سبَّب لهما صدمة نفسية وآلاماً في الأنف والأذن والحنجرة، ودعّما ذلك بشهادات طبية، لكن الموقع الجغرافي لهواتفهما الجوالة، أظهر أنهما فى وقت الهجوم، (الساعة 9.53 مساءً)، لم يكونا فى سانت دنيس ولكن في أولنى سو- بوا، حيث يعيشان.

وقال ضابط شرطة فى تصريحات صحفية أنه تم وضع الزوجين المحتاليْن رهن الاعتقال في الحال، وفي ساحة المحكمة، بدا عليهما الاضطراب بوضوح، وأعربا عن أسفهما، قائليْن: “لقد كذبنا على الشرطة وعلى الأطباء”، مبررَيْن ذلك بأن زوجيْن من أصدقائهما أصيبا بالفعل، طلبا منهما أن يفعلا مثلهما مضيفا أن الرجل المتهم كان معاقاً بنسبة 80% وزوجته حامل في طفلها الثاني، ودفعتهما الحاجة للمطالبة بالحق المدنى، بعد أن سمعا عبر التلفاز بأن هناك تعويضات للضحايا.

وعبر المحامى أوليفيه مونين، محامي صندوق الضمان الاجتماعي، الذي دافع عنهما مقابل تقاضىه يورو واحداً كأجر رمزي عن أسفه لعمل صندوق الضمان، الذي سبق أن عوض 2.434 شخصاً ضحايا هجمات 13 نوفمبر، وأبدى انزعاجه أيضاً من هؤلاء المحتالين الذين يلعبون على “ضربة الحظ”.