اليوم المنتخب يختتم معسكره في الإمارات بمواجهة كمبوديا وديا - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، ثاني مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية ” أبوظبي ” أمام منتخب كمبوديا على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وكان الأخضر تعادل في لقائه الودي الأول أمام منتخب سلوفينيا التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء الماضي علي ستاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

ويواجه الأخضر المنتخب التايلاندي في بانكوك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات في الـ23 من مارس المقبل؛ ويلتقي مع المنتخب العراقي يوم 28 مارس ضمن الجولة السابعة على استاد الملك عبدالله بجدة.