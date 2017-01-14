اليوم افتتاح بطولة أمم أفريقيا بالجابون - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تفتتح اليوم السبت منافسات بطولة الأمم الأفريقية الحادية والثلاثون في الجابون حيث تبدأ اولى مباريات البطولة بلقاء الجابون وغينيا بيساو ويديرها الحكم المصري جهاد جريشة الحكم الدولي تتبعها المباراة الثانية في التاسعة مساء بين بوركينا فاسو والكاميرون.

ويعتمد المنتخب الجابوني بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه أنطونيو كاماتشو على جهود بيير إيميريك أوباميانج لاعب وروسيا دورتموند .

ويقام لقاء اخر بين منتخب الكاميرون وبوركينا فاسو في الجولة الأولي من المجموعة الاولي للبطولة.