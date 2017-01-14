الرئيس السوداني يشكر خادم الحرمين لدعمه رفع العقوبات عن بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس السوداني يشكر خادم الحرمين لدعمه رفع العقوبات عن بلاده
عبر عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، وللمملكة العربية السعودية للجهود التي قامت لدعم رفع العقوبات عن السودان.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوداني ، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، كما هنأه بقرار رفع بعض العقوبات الأمريكية عن السودان.
الحنيني[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 6 شهور
والنعم في اخوانا السودانيين
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
يستاهلون ..
المطرفي حسين[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 6 شهور
الله يحفظ خادم الحرمين من كل شر ويسدد خطاه لما تحب وترضى السودان يستاهل الفزعه لمواقفه المشرفه في قضايا الامه