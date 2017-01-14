الرئيس السوداني يشكر خادم الحرمين لدعمه رفع العقوبات عن بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عبر عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، وللمملكة العربية السعودية للجهود التي قامت لدعم رفع العقوبات عن السودان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوداني ، هنأه خلاله بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، كما هنأه بقرار رفع بعض العقوبات الأمريكية عن السودان.