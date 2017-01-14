والدة الطفلة المعنفة" دارين" تعود بها للمدينة.. وتشكر من ساعدها - صحيفة صدى الالكترونية

والدة الطفلة المعنفة” دارين” تعود بها للمدينة.. وتشكر من ساعدها
قالت مصادر أن الطفلة المعنفة دارين ووالدتها السورية ناريمان كلاس يغادران على متن طائرة الخطوط السعوديه من مطار الملك عبدالعزيز بجده الى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينه المنورة بعد أن تسلمتها.
وكانت ام دارين قد تسلمت الطفلة المعنفة، مساء اليوم الجمعة، بمكتب المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان لتعود الطفلة إلى حضن والدتها بصحة جيدة.
وأعربت أم دارين عن شكرها وتقديرها لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان وجميع فرق الحماية بالمنطقة جدة ومكة على تعاونهم والمحامي عبدالعزيز باتل العنزي والفنان فايز المالكي الذي ساعدها بنشر الهشتاق وتداول قضيتها على نطاق واسع.
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سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
امسكيها ولاعاد تفكينها من ايدس ..وخليها فصخه في قلبس ..
المطرفي حسين[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 6 شهور
اولا الشكر لله ثم للبطل الخفي الامير خالد الفيصل الي حط الوسم على الخشم واصدر امر فوري في معالجه الموضوع ووضع الامور في مسارها الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ابشرو في الاجر لكل من شارك في رد الطفل لوالدته كتب الله لكم الاجر والثواب
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3768 ] نشر منذ 6 شهور
دامه ماهو كفو زواج وعيال ليش يتزوج من الأساس يركضون ورا الأجنبية ويتفاخرون انه متزوجين اجنبية وبالنهاية الأجنبية تجرجرهم للمحاكم والسجون أحسن يستاهل السجن
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
مافيه اطيب من قلب الامير خالد الفيصل ،، وفايز المالكي الله يجعله بموازين حسناته اتمنى يجي يوم من الايام اشوف فايز المالكي واسلم عليه ♥♥♥