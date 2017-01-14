والدة الطفلة المعنفة" دارين" تعود بها للمدينة.. وتشكر من ساعدها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر أن الطفلة المعنفة دارين ووالدتها السورية ناريمان كلاس يغادران على متن طائرة الخطوط السعوديه من مطار الملك عبدالعزيز بجده الى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينه المنورة بعد أن تسلمتها.

وكانت ام دارين قد تسلمت الطفلة المعنفة، مساء اليوم الجمعة، بمكتب المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن محمد العليان لتعود الطفلة إلى حضن والدتها بصحة جيدة.

وأعربت أم دارين عن شكرها وتقديرها لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان وجميع فرق الحماية بالمنطقة جدة ومكة على تعاونهم والمحامي عبدالعزيز باتل العنزي والفنان فايز المالكي الذي ساعدها بنشر الهشتاق وتداول قضيتها على نطاق واسع.

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