طالب يشعل النار في غرفة مدير مدرسة بالكويت - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أشعل طالب كويتي النار عمدا في غرفة مدير مدرسة ثانوية فرحان الخالد للبنين وغرفة السكرتارية في منطقة بيان ولم يسفر الحريق عن إصابة أحد ولكنه أدى إلى حدوث أضرار مادية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف طالب كويتي الجنسية أقدم على حرق مدرسة يوم أمس الأول وعاد فجر أمس لاستكمال ما بدأه، الا ان رجال الأمن تمكنوا من ضبطه وتبين انه طالب في المدرسة واشعل النار عن عمد في غرفة مدير مدرسة ثانوية فرحان الخالد للبنين وغرفة السكرتارية في منطقة بيان.

وتم ضبط المتهم متلبسا بأدوات الجريمة وبرر جريمته بأن يكره المدير وتم تسجيل قضية حريق عمد رقم 2/2017 جنايات بيان وتمت إحالة المتهم وأدوات الجريمة إلى جهة الاختصاص.