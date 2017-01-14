بالفيديو.. مواطن يكشف طرق الابتزاز الإلكتروني.. ويحذر النساء من شواحن سيارات المشاوير - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يكشف طرق الابتزاز الإلكتروني.. ويحذر النساء من شواحن سيارات المشاوير
أكد مواطن يدعي منصور الرقيبة، في مقطع قصير وثق خلال زيارته لوحدة الابتزاز والجرائم المعلوماتية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن هناك 3 برامج على الأكثر، حسب استطلاع العاملين بالهيئة، ينقل لها المعلومات وتستخدم في ابتزاز الفتيات والشباب على حد سواء .
وأوضح أن تلك البرامج هى (الأيموا واللاين والـ vcee )، حيث يتم اصطياد الفريسة بطرق مخادعة، وبمجرد أن يتم فتح الكاميرا تحصل على جميع البيانات الخاصة بالشخص المراد ابتزازه حيث تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وهي المحاسبة، والتي بموجبها يحصل المبتز من الشخص على مبالغ طائلة، والتي وصلت في بعض القضايا إلى 100 ألف.
ووجه حديثه للنساء اللاتي يركبن في سيارات مشاوير تحتوي على شواحن، محذراً من هذه الشواحن، وذلك لاتصالها بجهاز لاب توب، مؤكداً أنه بمجرد تركيب الشاحن يحصل على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهن ومن ثم يتم ابتزازهن.
الحنيني[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم احفظ شباب المسلمين من كيد الكايدين
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم امين ..ويكفينا شرهم..
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 6 شهور
كلامك صحيح ياكثرهم يطلبون كام بس انا ارفض لاني ادري انه ابتزاز
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
حسبي الله عليهم مايخافون من يوم القيامه واهواله ،، رسالة الى كل مبتز ومجرم اتق الله في نفسك ترا الحساب عسير يوم القيامه
خالد الكناني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 6 شهور
معلوماته طيبة .. لكن كلامه وحركاته لك عليها …….اش به كذا ؟؟؟؟؟؟؟
صداوي[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 6 شهور
هههههه ما شاء الله عليك يا عابر سبيل شغال مزبوط . بس كويس ما توافق تفتح الكام😂
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
أبك العجز عندهن سنااب شات
وانا مااعرف استخدمه والا هو بعندي 🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆🙆
سيييين[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 6 شهور
هناك طرق اخرى ويدون تهكير او برامج
تستطيع سحب بيانات العميل خاصه الصور والفيديو
وبدون ما تفتح الجهاز او تعطي الوثوق
اكتشفت هالطريقه عن طريق الصدفه
حمود عودة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 6 شهور
كل خرة ما اثقل دمك ايش الحركات هاذي المايعة