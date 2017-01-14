بالفيديو.. مواطن يكشف طرق الابتزاز الإلكتروني.. ويحذر النساء من شواحن سيارات المشاوير - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد مواطن يدعي منصور الرقيبة، في مقطع قصير وثق خلال زيارته لوحدة الابتزاز والجرائم المعلوماتية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن هناك 3 برامج على الأكثر، حسب استطلاع العاملين بالهيئة، ينقل لها المعلومات وتستخدم في ابتزاز الفتيات والشباب على حد سواء .

وأوضح أن تلك البرامج هى (الأيموا واللاين والـ vcee )، حيث يتم اصطياد الفريسة بطرق مخادعة، وبمجرد أن يتم فتح الكاميرا تحصل على جميع البيانات الخاصة بالشخص المراد ابتزازه حيث تبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وهي المحاسبة، والتي بموجبها يحصل المبتز من الشخص على مبالغ طائلة، والتي وصلت في بعض القضايا إلى 100 ألف.

ووجه حديثه للنساء اللاتي يركبن في سيارات مشاوير تحتوي على شواحن، محذراً من هذه الشواحن، وذلك لاتصالها بجهاز لاب توب، مؤكداً أنه بمجرد تركيب الشاحن يحصل على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهن ومن ثم يتم ابتزازهن.