رئيس سامسونج يخضع للتحقيق في فضيحة فساد بـ 25 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

استجوب مكتب المدعي الخاص في كوريا الجنوبية أمس جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونج لأكثر من 22 ساعة، للاشتباه في ضلوعه في تقديم رشى في إطار فضيحة استغلال نفوذ يمكن أن تطيح برئيسة البلاد باك جون هاي.

ويمثل رئيس مجموعة سامسونج للتحقيق في ادعاء فيما إذا كانت سامسونج قدمت 30 مليار وون (25.46 مليون دولار) لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون-سيل صديقة الرئيسة مقابل تأييد صندوق معاشات التقاعد الكوري الجنوبي لصفقة اندماج بين مؤسستين تابعتين لمجموعة سامسونج عام 2015.

وفي المقابل، ذكر مكتب الادعاء الخاص أنه سيقرر بحلول غد (الأحد) ما إن كان سيسعى لإصدار أمر باعتقال لي (48 عاما)، أو عدم استجوابه مجددا.