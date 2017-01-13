 وسائل إعلام أمريكية تنشر أول صورة لقاتل المبتعث حسين النهدى - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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وسائل إعلام أمريكية تنشر أول صورة لقاتل المبتعث حسين النهدى

وسائل إعلام أمريكية تنشر أول صورة لقاتل المبتعث حسين النهدى
عادل الحربي(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم “الجمعة” عن صورة المتهم بقتل الطالب السعودي حسين النهدي، الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن المتهم يدعى كولين أوسبرن 27 عاماً، تم القبض عليه يوم أمس الخميس ووجهت له التهمة رسميا، كما أظهرت سجلاته وجود سوابق جنائية.

وكان المبتعث النهدي قتل إثر اعتداء في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن في 30 أكتوبر الماضي، وحضرت الشرطة والإسعاف إلي موقع الحادث وتم نقله للمستشفى، قبل أن يعلن عن وفاته بعدها بساعات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1864 ] نشر منذ 6 شهور

تفووو علي هالوجه

[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 6 شهور

رحم الله النهدي وغفر له وأسكنه فسيح جناته ،،،

أما أنت أيها الخنزير فستقضي ماتبقى من عمرك في غياهب السجون وفي أحضان الزنوج لتتمنى كل يوم الموت ولن تجده إن شاء الله إلا بعد أن تقضي عمراً بائساً كئيباً من الشذوذ والقهر والذل .