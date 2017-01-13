وسائل إعلام أمريكية تنشر أول صورة لقاتل المبتعث حسين النهدى - صحيفة صدى الالكترونية

وسائل إعلام أمريكية تنشر أول صورة لقاتل المبتعث حسين النهدى
كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم “الجمعة” عن صورة المتهم بقتل الطالب السعودي حسين النهدي، الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن المتهم يدعى كولين أوسبرن 27 عاماً، تم القبض عليه يوم أمس الخميس ووجهت له التهمة رسميا، كما أظهرت سجلاته وجود سوابق جنائية.
وكان المبتعث النهدي قتل إثر اعتداء في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن في 30 أكتوبر الماضي، وحضرت الشرطة والإسعاف إلي موقع الحادث وتم نقله للمستشفى، قبل أن يعلن عن وفاته بعدها بساعات.
محمد[ عدد التعليقات: 1864 ] نشر منذ 6 شهور
تفووو علي هالوجه
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
رحمة الله على الميت وموتى المسلمين ..
مسافر[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 6 شهور
رحم الله النهدي وغفر له وأسكنه فسيح جناته ،،،
أما أنت أيها الخنزير فستقضي ماتبقى من عمرك في غياهب السجون وفي أحضان الزنوج لتتمنى كل يوم الموت ولن تجده إن شاء الله إلا بعد أن تقضي عمراً بائساً كئيباً من الشذوذ والقهر والذل .