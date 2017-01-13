وسائل إعلام أمريكية تنشر أول صورة لقاتل المبتعث حسين النهدى - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت وسائل إعلام أمريكية اليوم “الجمعة” عن صورة المتهم بقتل الطالب السعودي حسين النهدي، الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن المتهم يدعى كولين أوسبرن 27 عاماً، تم القبض عليه يوم أمس الخميس ووجهت له التهمة رسميا، كما أظهرت سجلاته وجود سوابق جنائية.

وكان المبتعث النهدي قتل إثر اعتداء في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن في 30 أكتوبر الماضي، وحضرت الشرطة والإسعاف إلي موقع الحادث وتم نقله للمستشفى، قبل أن يعلن عن وفاته بعدها بساعات.