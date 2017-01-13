تركيا: وجود بشار لا يؤمن وجود دولة سوريا موحدة وآمنة - صحيفة صدى الالكترونية

انقرة(صدى):

أكد المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن تركيا لا تزال تعتقد أن من المستحيل أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل وجود بشار الأسد لكنها تريد التقدم “خطوة بخطوة” وانتظار نتيجة محادثات السلام المقررة في أستانة.

وذكر المتحدث إبراهيم كالين “موقفنا بشأن الأسد واضح، لا نعتقد أن من الممكن أن تكون سوريا موحدة وآمنة في ظل استمرار الأسد في السلطة، لكننا سنرى كيف ستمضي محادثات أستانة، ونريد أن نتقدم خطوة بخطوة في هذه المرحلة.”

وقال في حديث للصحفيين حول مائدة مستديرة في أنقرة،ن إن القتال في سوريا توقف إلى حد بعيد خلال الأسبوعين الماضيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا.