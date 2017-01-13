أسقف إيطالي: الإسلام سيصبح الديانة الأولى لأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

قال أحد الرموز المهمة في الكنيسة الكاثوليكية إن الجميع في إيطاليا سوف «يصيرون قريباً مسلمين» بسبب ما وصفه بـ «غباء» البلاد.

وقال الأسقف الإيطالي، المونسنيور كارلو ليبراتي، إن الأعداد المتزايدة للمهاجرين المسلمين في أوروبا وتزايد العلمانية سيقودان الإسلام إلى أن يصبح الديانة الأولى للقارة.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أوضح الأسقف الفخري لمدينة بومبي الإيطالية قائلاً: «في غضون 10 سنوات من الآن سنصير مسلمين بسبب غباء طريقة حياتنا فإيطاليا وأوروبا يعيشان بنمط وثني وإلحادي، إنهم يشرّعون قوانين ضد الإله، كما أن لديهم تقاليد ملائمة للمعتقدات الوثنية، كل هذا التفسخ الديني والأخلاقي يدعم الإسلام».