بالفيديو..المفتي حول السينما والحفلات الغنائية: لا تفتحوا للشر أبواباً - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..المفتي حول السينما والحفلات الغنائية: لا تفتحوا للشر أبواباً
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ، أن الحفلات الغنائية والسينما لا خير فيها ومدعاة لاختلاط الجنسين.
جاء ذلك في مطلع رده اليوم (الجمعة) ببرنامج “مع سماحة المفتي” على مواطن وجه له سؤالاً حول رأيه في إعلان هيئة الترفيه الترخيص بالحفلات الغنائية ودراسة إنشاء دور السينما، حيث قال: “أرجو أن يوفق الجميع للخير، نعلم أن الحفلات الغنائية والسينما فساد”، مشيراً إلى أن السينما قد تعرض أفلاما ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية فهي تعتمد علي أفلام تستورد من خارج البلاد لتغير من ثقافتنا.
وشدد أن الحفلات الغنائية لا خير فيها، فالترفية بالأغانى ليل نهار وفتح صالات السينما فى كل الأوقات هو مدعاة لاختلاط الجنسين، أولا سيقال تخصيص أماكن للنساء، ثم يصبح الجميع رجال ونساء فى منطقة واحدة، فهذا كله مفسدة للأخلاق ومدمرة للقيم، مشيرا إلى أن الترفية بالقنوات والوسائل الثقافية والعلمية لا بأس به وهو طيب.
ودعا المفتى فى الختام، أن يوفق الله القائمين على هيئة الترفيه أن يحولوها من سوء إلى حسن، وألا يفتحوا للشر أبوابا.
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
احسن شيء
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 6 شهور
نعم الشعب السعودي لايريد افساد بلاد الحرمين بحفلات الغناء والسينما نحن مهبط الوحي وقبله المسلمين مايمكن ان يحصل بجميع الدول من غناء وسينما لايمكن ان يحدث ببلادنا لقدسيتها من يريد السينما وغيرها يذهب يبحث عنها بالخارج ونتمنى الغاء هيئه الترفيه وهيئه السياحه كافيه للترفيه بانشاء الحدائق والتراث الشعبي لبلادنا فقط
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
جزاك الله خيرا يا سماحة الشيخ ولكن الحفلات الغنائية موجودة في هذه البلاد مسرح مفتاحة وغيرها والسينما مجودة ام بي سي تو وغيرها
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ايه والله لاتفتحو للشر ابوابا..
محمد[ عدد التعليقات: 1864 ] نشر منذ 6 شهور
السينما نظام قديم النت الحين مفتوح تتابع افلام ومباريات ببلاش وبالبيت
الحنيني[ عدد التعليقات: 1463 ] نشر منذ 6 شهور
يابعد قلبي ياشيخنا الله يطول في عمرك
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
ربما سعادة المفتي بحكم انهو اعمى لايدري اليوتيوب
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
او حتى روتانا
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
اصلا الناس تروح أبوظبي عشان السنما
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
والبحرين بعد
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
والحفلات الغنائية في الجنادرية
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
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