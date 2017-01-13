بالفيديو..المفتي حول السينما والحفلات الغنائية: لا تفتحوا للشر أبواباً - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ، أن الحفلات الغنائية والسينما لا خير فيها ومدعاة لاختلاط الجنسين.

جاء ذلك في مطلع رده اليوم (الجمعة) ببرنامج “مع سماحة المفتي” على مواطن وجه له سؤالاً حول رأيه في إعلان هيئة الترفيه الترخيص بالحفلات الغنائية ودراسة إنشاء دور السينما، حيث قال: “أرجو أن يوفق الجميع للخير، نعلم أن الحفلات الغنائية والسينما فساد”، مشيراً إلى أن السينما قد تعرض أفلاما ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية فهي تعتمد علي أفلام تستورد من خارج البلاد لتغير من ثقافتنا.

وشدد أن الحفلات الغنائية لا خير فيها، فالترفية بالأغانى ليل نهار وفتح صالات السينما فى كل الأوقات هو مدعاة لاختلاط الجنسين، أولا سيقال تخصيص أماكن للنساء، ثم يصبح الجميع رجال ونساء فى منطقة واحدة، فهذا كله مفسدة للأخلاق ومدمرة للقيم، مشيرا إلى أن الترفية بالقنوات والوسائل الثقافية والعلمية لا بأس به وهو طيب.

ودعا المفتى فى الختام، أن يوفق الله القائمين على هيئة الترفيه أن يحولوها من سوء إلى حسن، وألا يفتحوا للشر أبوابا.