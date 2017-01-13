أزمة "فلاتة" مع المشجع الاتحادي تبحث عن حل - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإيقاف كافة الخدمات المدنية لـمختار فلاتة لاعب نادي الوحدة والاتحاد السابق؛ بسبب الأزمة التي حدثت بينه وبين أحد مشجعي الاتحاد قبل 3 سنوات؛ مما دعا المشجع بالتوجه إلى القضاء لتقديم شكوى رسمية ضد (المخ).

وتعود القصة عندما نشب خلاف قوي بين المشجع ومختار فلاتة اثناء مران حيث قام المشجع بالتلفظ على (المخ) .