أزمة "فلاتة" مع المشجع الاتحادي تبحث عن حل - صحيفة صدى الالكترونية

أزمة “فلاتة” مع المشجع الاتحادي تبحث عن حل
أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإيقاف كافة الخدمات المدنية لـمختار فلاتة لاعب نادي الوحدة والاتحاد السابق؛ بسبب الأزمة التي حدثت بينه وبين أحد مشجعي الاتحاد قبل 3 سنوات؛ مما دعا المشجع بالتوجه إلى القضاء لتقديم شكوى رسمية ضد (المخ).
وتعود القصة عندما نشب خلاف قوي بين المشجع ومختار فلاتة اثناء مران حيث قام المشجع بالتلفظ على (المخ) .
عماد محمد[ عدد التعليقات: 453 ] نشر منذ 6 شهور
لماذا توجه المشجع للقضاء في حين أن الخبر يقول أنه هو من تلفظ على اللاعب؟! ماذا فعل فلاتة؟