بالفيديو.. يحلق شعر الزبون بالنار بسبب انقطاع الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

ابتكر حلاق هندي طريقة غريبة، لقص شعر زبائنه من الرجال، وذلك عبر إشعال النار في الشعر بعد سكب مسحوق قابل للاشتعال عليه، بحسب ما أظهر فيديو مسجل داخل صالونه.

وما أن يبدأ شعر الزبون في الاشتعال، يأخذ الحلاق مشطين لقطع الشعر بأسلوب فريد، بينما تستمر شعلة نار هادئة في حرق أجزاء من شعر الرأس، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس.

واحتشد عدد من الرجال داخل الصالون لمراقبة أداء الحلاق خلال جز شعر أحد الزبائن بالنار وسط ذهول كبير، فيما قد بدا الحلاق واثقا من نفسه وهو يقوم بعمله باحتراف منقطع النظير.

ولا تقتصر هذه الطريقة في قص الشعر على هذا الصالون في الهند، بل تنتشر في صالونات أخرى، لا سيما في القرى النائية للبلاد، إذ يعمد بعض الحلاقين إلى حرق شعر زبائنهم بالشموع أيضا.

وقال الحلاق إنه اهتدى إلى هذه الطريقة من الحلاقة بعد تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن صالونه، وقد كان منذ 6 سنوات يحلق للزبائن بحرق شعرهم على الشموع.

ويشير خبراء إلى أن استخدام النار يساعد في إجبار الشعر على اتخاذ التسريحة المطلوبة بشكل مستدام، بينما يقول آخرون إن بعض الحلاقين يستخدمونه كعلاج للقمل.