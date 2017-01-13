بالفيديو.. يحلق شعر الزبون بالنار بسبب انقطاع الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. يحلق شعر الزبون بالنار بسبب انقطاع الكهرباء
ابتكر حلاق هندي طريقة غريبة، لقص شعر زبائنه من الرجال، وذلك عبر إشعال النار في الشعر بعد سكب مسحوق قابل للاشتعال عليه، بحسب ما أظهر فيديو مسجل داخل صالونه.
وما أن يبدأ شعر الزبون في الاشتعال، يأخذ الحلاق مشطين لقطع الشعر بأسلوب فريد، بينما تستمر شعلة نار هادئة في حرق أجزاء من شعر الرأس، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس.
واحتشد عدد من الرجال داخل الصالون لمراقبة أداء الحلاق خلال جز شعر أحد الزبائن بالنار وسط ذهول كبير، فيما قد بدا الحلاق واثقا من نفسه وهو يقوم بعمله باحتراف منقطع النظير.
ولا تقتصر هذه الطريقة في قص الشعر على هذا الصالون في الهند، بل تنتشر في صالونات أخرى، لا سيما في القرى النائية للبلاد، إذ يعمد بعض الحلاقين إلى حرق شعر زبائنهم بالشموع أيضا.
وقال الحلاق إنه اهتدى إلى هذه الطريقة من الحلاقة بعد تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن صالونه، وقد كان منذ 6 سنوات يحلق للزبائن بحرق شعرهم على الشموع.
ويشير خبراء إلى أن استخدام النار يساعد في إجبار الشعر على اتخاذ التسريحة المطلوبة بشكل مستدام، بينما يقول آخرون إن بعض الحلاقين يستخدمونه كعلاج للقمل.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 6 شهور
يقولون في حلاق ياباني بالصين ابتكر طريقة غريبة لقص الشعر
وهي سكب الكاتشب مع المايونيز مع كيلو سماد وكيلوين شاي الوزه
تطلع التسريحة تهول العقل الله لايبلا
— ًًً.. يـادافـع البـلا هــاي اشلــون تــرهــم ؟ .. ًًً–
هههههههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
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أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8469 ] نشر منذ 6 شهور
هنوووود من جدد 😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13467 ] نشر منذ 6 شهور
😆😣
ABO00FHD[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
واحظك ياعطيه
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15527 ] نشر منذ 6 شهور
قذقذه
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههه
عروس المصايف[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور
يوه انحرق شعره ولايتحرك وش ذا تسريحه مثل وجهه بايخه .يضحك علاهم الهندي مو صاحي ومعقوله ماطلعت ريحت الشعر وهو ينحرق وكمان الماده الي يحطها ما توصل لفروة الراس ولا تاثر عليها .
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
مجنون ألي يقص شعر رأسه عنده النار خطيره باالمره وهاذي الحركة قد تقتل الانسان النار مايستهان فيها ابد ،،الظاهر ابو هنوده يقتل القمل وبيضه بناار الله يكفينا شررر ناار جهنم.
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 6 شهور
مافيها شئ طريقة مبتكرة والجود من الموجود😜😂
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 6 شهور
والله من نقص العقول 🤣🤣🤣
alfahad41[ عدد التعليقات: 8490 ] نشر منذ 6 شهور
لا الخبر غير كذا هذه طريقة جديده بس خطيره جدا
المحل كان واضح الكهرباء فيه بس ناس تحلل على كيفها