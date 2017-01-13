الرضيعة المعنفة "دارين" تعود لحضن أمها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تسلمت أم الطفلة المعنفة دارين طفلتها من فرع الجمعية الخيرية للأيتام في العاصمة المقدسة ، بعد ان ظلت في رعاية واهتمام الجمعية الى حين وصول والدتها من المدينة المنورة.

وكانت الطفلة قد خضعت لفحوص شاملة وتأكد سلامتها من أي إصابات أو أمراض.

من جهة اخرى استجوبت دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة والد الطفلة المعنفة دارين، وقررت حبسه خمسة أيام على ذمة القضية.

ويواجه والد الطفلة تهمة تعنيف طفلته وإعداد مقطع فيديو مخالف لنظام جرائم المعلوماتية وإرساله للغير.