الرضيعة المعنفة "دارين" تعود لحضن أمها - صحيفة صدى الالكترونية

الرضيعة المعنفة “دارين” تعود لحضن أمها
تسلمت أم الطفلة المعنفة دارين طفلتها من فرع الجمعية الخيرية للأيتام في العاصمة المقدسة ، بعد ان ظلت في رعاية واهتمام الجمعية الى حين وصول والدتها من المدينة المنورة.
وكانت الطفلة قد خضعت لفحوص شاملة وتأكد سلامتها من أي إصابات أو أمراض.
من جهة اخرى استجوبت دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة والد الطفلة المعنفة دارين، وقررت حبسه خمسة أيام على ذمة القضية.
ويواجه والد الطفلة تهمة تعنيف طفلته وإعداد مقطع فيديو مخالف لنظام جرائم المعلوماتية وإرساله للغير.
[email protected]@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17505 ] نشر منذ 6 شهور
خذي طفلتك الله لايوفق أبوها….
😎😎😎
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد لله ..
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15527 ] نشر منذ 6 شهور
الله المستعان
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
يازيين الصورة تعبرر تعبيير قوي عن حنان الأم 🙁 الله يحفظها هي وبنتها .