فتنة «هدير» المصرية.. تنجب سفاحًا وتتحدى الأعراف و«تويتر» يشتعل - صحيفة صدى الالكترونية

فتنة «هدير» المصرية.. تنجب سفاحًا وتتحدى الأعراف و«تويتر» يشتعل
“هدير المصري فتاة مصرية في مقتبل عمرها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شخص وعدها بالزواج، ومرت الأيام واشتعل لهيب الحب بينهما حتى سلمت له نفسها فما لبث أن حملت منه سفاحا، و ذهبت له حتى تعلمه بالأمر إلا أنه طلب منها أن تتخلص منه فرفضت فقام بالابتعاد عنها والتهرب منها وتنكر لذلك الطفل الذي تحمله.
وقامت هدير بتحدي المجتمع بكل تقاليده وأعرافه وقررت أن تترك الطفل في احشائها حتي يأتي ميعاد ولادته، وذلك بعد أن رد عليها ” انا مش مسئول ومش هعترف بالابن ولاهتجوزك” ، لذلك قررت ان تواجه مجتمعها ولاتقتل ابنها وتحرمه من الحياه على حد قولها ، وبالفعل تتمتع شهور حملها وخرج ابنها الي الحياة لتواجه به المجتمع .
وقام المصريون بتدشين هاشتاق #ادعم هدير وتصدر التايم لاين وانشق المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “الانستجرام “، وانشق المعلقين على الهاشتاج مابين معارض فعلتها واعتبرها عديمة الشرف واخرين اعتبروها قدوة وبطلة.
وقال أحد المتابعين “لو الموضوع كما يشاع انها حملت من شخص لم يكن بزوجها وانجبت طفلا لو تسترت على نفسها وعاشت تتوب وتربي ابنها يبقى فعلا ندعمها لكن انها تقدم كنموذج لمجاهرتها بالزنا واعتزازها بقصتها انها استكملت حملها حتي وضعت يبقى دعم للخطا والسوء كان الاولى انها تستر على نفسها “.
فيما علق اخر متهكما :المفروض ادفن هدير مش ادعم هدير الله يكون في عون اهلك ”
وايدها البعض واثنى على شجاعتها قائلين “الطفل ليس ذنبه شئ وحقه ان يعيش ، بقدر شجاعة هدير مكاوى في فعلتها وافصاحها عنها ،فذلك قرارها ولها كل الحرية فيه .
وأضاف أحد المغردين “الحقيقة انا شايف انك مش مطلوب تبقى معاها او ضدها وتخليكم في حالكم اساسا”.
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 6 شهور
موافقتكم او معارضتكم لا تقدم ولا تؤخر في الامر شيئا و والقرأن والشرع هو الفصل والحكم وقال لكم (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين”)اما اذا كنتم ملاحدة فالحديث معكم مضيعة للوقت وحكم الشرع والقانون والعرف فوق الجميع شاء من شاء وابى من ابى
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 6 شهور
انا أقول يقام عليهم حد الزنا لان عقوبة الزنا للأب والام اما الطفل لا يعاقب مع ان المجتمع ما يرحمه كان الله بعونه
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8469 ] نشر منذ 6 شهور
موش غريب عالمصريه هه !!!
روميو[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 6 شهور
اتوقع غير صحيح الخبر
لانو مستحيل الموضوع يوصل لهذي البشاااعه والحكومه تبقى مكتفه الأيدي
لأن الحكم في هذا الشي هو إقامة الحد كما ذكر في القرآن والسنه وانتهى
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13467 ] نشر منذ 6 شهور
ما يروح فيها الا الاطفال الابرياء وش ذنبهم 😭
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15527 ] نشر منذ 6 شهور
وهي غبيه لذا الحد يعني ما اعتبرت من زينه
الواثق[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 6 شهور
وش ذنب الطفل لاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11420 ] نشر منذ 6 شهور
من الصعب جدا ان نحكم على مثل هذه الحاله بالزنى والابن يكون ابن سفاح لان الاصل في الزواج هو العرض والقبول وبما ان العشيق وعدها بالزواج وهي وافقت على هذا فلا يعتبر الابن ابن سفاح ثم هي تعرف الاب واكيد عندها ما يثبت العلاقه بينهما ثم التحاليل تستطيع ان تثبت ابوة العشيق للطفل مثل ما حدث مع الفنان عز و زينه الذي انكر الامر في البدايه ثم اثبتت ابوته للاطفال بالتحاليل . واستغرب حقيقة من البعض الذي يعاهد الفتاه على الزواج ثم يتهرب منها اذا انجبت له مولدا سواء كان ذكر او انثى .
من البدايه لماذا تخدع البنت وانت تستطيع ان تجد غيرها من بنات الليل ما تقضي بها حاجتك . لا داعي للكذب والخداع في اشياء انت لا تستطيع ان تستمر فيها .
لو قال للبنت اني لن اتزوجك وصحبتي لك هي مجرد لتسليه فقط فلن تقبل البنت ان تسلمها نفسها او حتى تمشي معه لان الفتاه دائما يهمها الاستقرار في الحياه
نسأل الله الهدايه للجميع وان يصلح احوالهم
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 6 شهور
حتى لو وعدها بالزواج الولد خارج اطار الزواج غير شرعي ولايرث قبحها الله وش ذنب النونو
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
اللي تسلم نفسها لرجال تحت اَي دافع فلا مسمى لها غير زانيه ،،
والولد ولد حرام ،،
مااشوف هالموضوع مدعاه للفخر والتباهي اتفوووو عليها وعليه ،،،
مها[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
للزواج أركان وشروط ذكرها أهل العلم بالأدلة ..وكل شي في الشريعة يرد لاهله لأنهم يتحدثون بأقوى الأدلة وبالصحيحة الثابتة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم،،،،،فلا نستهين بكلمة ربما نحلل بها حراما ونحرم بها حلالا ونعظم هينا ونهون عظيما…هدانا الله جميعا لأحسن القول والعمل..امين