فتنة «هدير» المصرية.. تنجب سفاحًا وتتحدى الأعراف و«تويتر» يشتعل - صحيفة صدى الالكترونية

اميرة خالد (صدى):

“هدير المصري فتاة مصرية في مقتبل عمرها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شخص وعدها بالزواج، ومرت الأيام واشتعل لهيب الحب بينهما حتى سلمت له نفسها فما لبث أن حملت منه سفاحا، و ذهبت له حتى تعلمه بالأمر إلا أنه طلب منها أن تتخلص منه فرفضت فقام بالابتعاد عنها والتهرب منها وتنكر لذلك الطفل الذي تحمله.

وقامت هدير بتحدي المجتمع بكل تقاليده وأعرافه وقررت أن تترك الطفل في احشائها حتي يأتي ميعاد ولادته، وذلك بعد أن رد عليها ” انا مش مسئول ومش هعترف بالابن ولاهتجوزك” ، لذلك قررت ان تواجه مجتمعها ولاتقتل ابنها وتحرمه من الحياه على حد قولها ، وبالفعل تتمتع شهور حملها وخرج ابنها الي الحياة لتواجه به المجتمع .

وقام المصريون بتدشين هاشتاق #ادعم هدير وتصدر التايم لاين وانشق المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “الانستجرام “، وانشق المعلقين على الهاشتاج مابين معارض فعلتها واعتبرها عديمة الشرف واخرين اعتبروها قدوة وبطلة.

وقال أحد المتابعين “لو الموضوع كما يشاع انها حملت من شخص لم يكن بزوجها وانجبت طفلا لو تسترت على نفسها وعاشت تتوب وتربي ابنها يبقى فعلا ندعمها لكن انها تقدم كنموذج لمجاهرتها بالزنا واعتزازها بقصتها انها استكملت حملها حتي وضعت يبقى دعم للخطا والسوء كان الاولى انها تستر على نفسها “.

فيما علق اخر متهكما :المفروض ادفن هدير مش ادعم هدير الله يكون في عون اهلك ”

وايدها البعض واثنى على شجاعتها قائلين “الطفل ليس ذنبه شئ وحقه ان يعيش ، بقدر شجاعة هدير مكاوى في فعلتها وافصاحها عنها ،فذلك قرارها ولها كل الحرية فيه .

وأضاف أحد المغردين “الحقيقة انا شايف انك مش مطلوب تبقى معاها او ضدها وتخليكم في حالكم اساسا”.