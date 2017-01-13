اكتشف ان عروسه ليست عذراء فتزوج شقيقتها الصغرى بالقوة - صحيفة صدى الالكترونية

اكتشف ان عروسه ليست عذراء فتزوج شقيقتها الصغرى بالقوة
أعلن مكتب “نانغراهار” للمحاماة في أفغانستان، إنهاء تحقيقاته بشأن زواج شقيقتين من رجل واحد في ليلة واحدة، فيما تمت إحالة القضية إلى دائرة المخابرات العامة الأفغانية.
وقالت “سارة” إحدى الشقيقتين أمام الصحفيين في وزارة شؤون المرأة، إن زوجها “والاياط خان” اتهمها بفقد عذريتها في الليلة الأولى من زواجهما.
وبحسب صحيفة “باجهواك” الأفغانية، قالت سارة إن زوجها ذهب إلى بيت أبيها، وتزوج شقيقتها الصغرى.
وأضافت “اتهمني بإقامة علاقة غير مشروعة مع شخص آخر، وقيد يدي، وضربني وأخذني إلى منزل والدي في منتصف الليل”.
وزعمت أن الرجل داهم منزل والديها وأخذ شقيقتها الصغرى بالقوة وتزوجها.
وقال ممثل الادعاء محمد والي الهاشمي لوكالة “باجهوك” خلال مقابلة حصرية، إنه بعد اعتقال الجاني، أُلقي القبض على اثنين آخرين مشتبه في علاقتهما بالحادث.
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
حيوان ،،
اللي سواه مع اختها الصغيره اغتصاب مو زواج ،،،
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13458 ] نشر منذ 6 شهور
وش هالفوضى ذي
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2988 ] نشر منذ 6 شهور
نذل ليه يبدل المفروض اختها ماتوافق لكن ماعندهم سالفه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2988 ] نشر منذ 6 شهور
وهروبه فيها احقر
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
كيف جمع بين الاختين الله يكفينا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
وش ذا الكلام فين عيش في زريبه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13479 ] نشر منذ 6 شهور
وزعمت أن الرجل داهم منزل والديها وأخذ شقيقتها الصغرى بالقوة وتزوجها ههههههههه خير إن شاء الله من جد فوضه
عروس المصايف[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور
هذا حيوان مو انسان وشكله من الاول يبي اختها الصغيره .ناس كل شي عندها عادي .مثل الحيوانات حتي عقل ماعندهم والا كيف اهلها يرضون ويسكتون .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3770 ] نشر منذ 6 شهور
استغفرالله يعني جمع أختين وش ذَا الجهل والهمجية
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8503 ] نشر منذ 6 شهور
ع باله ان الصغيرات عذراوات ..؟ ههههههههههه ,,
صارن العن وادهى من الكبار ع فكرهه ^_^ ,,.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
قال خلها وخذا اختها قال الله ….و….اختها ..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
افغان ماعندهم الا بالمشعاب ..كان خذا مهره وطلق وفك عمره ..بس شرخشتا مايفهم طرمبه ..
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه. هذا ما عنها يا الشهراني. هذا انتعشها وانتعش اختها
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
!!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11453 ] نشر منذ 6 شهور
افغانستان قمة الهمجيه والقوي يأكل الضعيف والنساء دائما هن الضحايا لاصحاب المخدرات
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
افغانستان دولة متحجرة ومليئة باالعنف وألي اخس منها باكستان .ماعندهم حس عاطفي ابد تجاه المرأة