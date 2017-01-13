الادعاء العام يأمر بحبس والد الرضيعة المعنفة 5أيام على ذمة التحقيقات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أمرت هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة بحبس والد الرضيعة المعنفة “دارين” خمسة أيام على ذمة التحقيقات بعد استجوابه.

و أوضحت مصادر أن والد الطفلة يواجه بجانب تهمة تعنيف طفلته، تهمة إعداد مقطع فيديو مخالفا لنظام جرائم المعلوماتية وإرساله للغير.

و قالت والدة الطفلة ناريمان موفق سعيد بحسب “عكاظ”إن هيئة حقوق الإنسان وكلت محامياً لمتابعة قضية ابنتها، مبينةً أنها توجهت أمس إلى كتابة العدل بالمدينة المنورة، واستخرجت وكالة له تنص على توكيله لدى الجهات الرسمية والقانونية لأخذ كافة حقوقها وحقوق ابنتها.