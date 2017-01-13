المرزوقي: نريد التعاقد مع العويس - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

كشف أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي عن رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد العويس حارس مرمي فريق الشباب لتدعيم مركز حراسة المرمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المرزوقي إلي ان العويس حارس مرمي الكبير وهناك العديد من الاندية التي ترغب في ضمه بخلاف الأهلي كما إنه لا يعرف رغبة الحارس نفسه.

وتابع انه طلب من اتحاد الكرة التعاقد مع طاقم تحكيم أجنبي للقاء الديربي امام الاتحاد.