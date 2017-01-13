استشهاد جنديين من القوات البرية بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

استشهاد جنديين من القوات البرية بالحد الجنوبي
استشهد جنديين من القوات البرية أمس الخميس، أثناء أدائهما مهامهما العسكرية بمنطقة نجران على الحد الجنوبي.
وأوضحت مصادر أن الشهيدين هما كلٌّ من الجندي أول سلطان بن جوعان الغزواني، والجندي بداح بن صكب الظفيري.
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمهم ،،
جعل مثواهم الجنه ،،
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8466 ] نشر منذ 6 شهور
صاحب الصؤرهه الأولى مات ؟ 😪😭😭😭
الله يرحمهم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2973 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمهم ويعوضهم شبابهم باالجنه وحسبنا الله ونعم الوكيل
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15524 ] نشر منذ 6 شهور
صاحب الصوره الاولى الثانية الله يجعلهم في جناة النعيم يارب تكفينا شر هذي الحرب كم شخص مات فيها
مها[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 6 شهور
رحمهم الله رحمة واسعة وأنزلهم منازل الصديقين والشهداء وأعان أهليهم وربط على قلوبهم وألهمهم الصبر والسلوان …امين
نعتذر إليك يا الله من كل ذنوبنا …يااارب عجل نصرك المؤزر لبلادي واحفظها من كل سوء وارزقنا شكر نعمك الظاهرة والباطنة على الوجه الذي يرضيك…
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 828 ] نشر منذ 6 شهور
اتقدم بخالص العزاء والمُواساة لأسر الشهيدين باذن الله
سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته
وأن يسكنهم فسيح جناته
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
“إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمهم جميع ويتقبلهم الشهداء … والله يهديتس ي اسووووم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمهم برحمته يارب ..