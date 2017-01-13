استشهاد جنديين من القوات البرية بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شرية(صدى):

استشهد جنديين من القوات البرية أمس الخميس، أثناء أدائهما مهامهما العسكرية بمنطقة نجران على الحد الجنوبي.

وأوضحت مصادر أن الشهيدين هما كلٌّ من الجندي أول سلطان بن جوعان الغزواني، والجندي بداح بن صكب الظفيري.