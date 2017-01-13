جمال عارف يهاجم الشمراني - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

انتقد جمال عارف مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد، ناصر الشمراني مهاجم الهلال والمنتخب الوطني بسبب اقترابه من الرحيل الي نادي العين الإماراتي في الانتقالات الشتوية.

وقال جمال عارف في تصريحات له : “مشكلة ناصر الشمراني انه يا العب او اخرب وهذه ليست مشكلة ناصر الأولى مع المدربين”.

وأضاف :”حتى لو ذهب إلى العين الإماراتي فلن يلعب بشكل أساسي لوجود مهاجم مميز في نادي العين”.