جمال عارف يهاجم الشمراني - صحيفة صدى الالكترونية

جمال عارف يهاجم الشمراني
انتقد جمال عارف مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد، ناصر الشمراني مهاجم الهلال والمنتخب الوطني بسبب اقترابه من الرحيل الي نادي العين الإماراتي في الانتقالات الشتوية.
وقال جمال عارف في تصريحات له : “مشكلة ناصر الشمراني انه يا العب او اخرب وهذه ليست مشكلة ناصر الأولى مع المدربين”.
وأضاف :”حتى لو ذهب إلى العين الإماراتي فلن يلعب بشكل أساسي لوجود مهاجم مميز في نادي العين”.
أبو هريره[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 6 شهور
جمال عارف متضايق من ناصر الشمراني لأنه ما راح للإتحاد
الإتحاد مو ناقص مشاكل ماليه
و أيضا الهلاليين لا يمكن يسمحون لناصر الإنتقال لأي نادي سعودي منافس لهم
ملكي[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 6 شهور
ياشين أسلوبك يا جمل غارف !!!