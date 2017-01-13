"العمل والتنمية" تودع مبالغ المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان لشهر ربيع - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي د. نايف الصبحي، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 434,496,093 مليون ريال، تمثل استحقاق شهر ربيع الآخر الحالي.

وأضاف الصبحي أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة للشهر الحالي بلغ 28,334 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.