أكرم .. عبدالأمير إضافة قوية للأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أشاد لاعب وسط المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم بتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الدولي العراقي سعد عبدالأمير قادما من صفوف نادي القادسية في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وأعلن القادسية عبر حسابه في تويتر عن موافقته على رحيل عبد الأمير إلى صفوف الأهلي.

وقال نشأت أكرم لاعب النصر السابق :” أداء سعد مع القادسية شهد تطور كثيرا طوال الفترة الماضية وأنعكس ذلك بالإيجاب على مستواه رفقة المنتخب العراقي”.

وتابع :” هو لاعب قادر على تقديم الكرات الطولية بدقة كبيرة ومنح الزملاء فرص للتهديف إضافة إلى التسجيل وحضوره الدفاعي والهجومي على أكمل وجه كمتوسط ميدان” وأكمل نشأت أكرم :” بالنسبة لي سعد عبد الأمير إضافة قوية للأهلي”.