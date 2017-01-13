فيديو مؤثر لاستقبال الدكتور الربيعة لتوأم بولندي كان قد قام بعملية فصلهما قبل 4 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو مؤثر لاستقبال الدكتور الربيعة لتوأم بولندي كان قد قام بعملية فصلهما قبل 4 سنوات
وثق مقطع فيديو استقبال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، طفلتين بولنديتين كان قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل 4 سنوات، بعدما كانتا مولودتين متلاصقتان.
وأظهر المقطع المتداول اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلتين وهما يهرولان ناحية الدكتور الربيعة، الذي بدوره احتضنهما، ولاقى المقطع إشادة واسعة بالدكتور الربيعة وجهوده في هذه العمليات المعقدة، ودور المملكة في تبني هذه العمليات الذي جعلها رائدة فيها.
د. عبدالله الربيعة يستقبل طفلتين بولنديتين كان قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل 4 سنوات بعد أن كانتا مولودتين متلاصقتان، شكرا له ولفريق العمل🌹 pic.twitter.com/X4NFhOvM2c
— برجس حمود البرجس (@Barjasbh) ١٣ يناير، ٢٠١٧
محمد[ عدد التعليقات: 1864 ] نشر منذ 6 شهور
فخر وانا مالي دخل
سحس[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 6 شهور
أسأل الله له الأجر والثواب في كل أعماله ..
رجل يستحق كل تقدير واحترام ..
بارك الله له في عمره وماله وأبنائه ..
أبو هريره[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 6 شهور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس هناك شيء أفضل من أن تكون سبب في إسعاد الآخرين
شكرآ للدكتور الربيعة بعد شكر الله أن وهبه هذا العلم الذي سخره لخدمة الإنسانية
أعتقد أنها من أسعد اللحظات في حياته
الله يوفق الجميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
الله ي فيه ويجزاه خير
مبارك[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
ماشاء الله هنيئا لك يادكتور الله يجزاك كل خير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 6 شهور
خيرات السعودية في كل مكان
اللهم ادم علينا نعمك
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
ارفع راسك انت سعودي
الان عرفت المعني
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
كان وزير 🙂 وصار وزره وزير
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
ماشاء الله ..يستاهل كل خير .
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15548 ] نشر منذ 6 شهور
صدق والله لما كان وزير الكل يذمه
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 6 شهور
مشاء الله
الله يجزاه خير
من يزرع ورد يحصد ورد ومن يزرع سعاده وفرح الله يرزقه مثلها يارب
اللهم اكتب لى السعاده واجعلني انثرها بين خلقك
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 6 شهور
الله يجزاهم خير
الله يغفر ويرحم الملك عبدالله
A.awad[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 6 شهور
الله يـكـثـر من آل ((( الـربــيـعـه ))) عائـلـه تنـتـج ناس صـالـحـيـن ذو أمانه وذمــه…..
jamalco[ عدد التعليقات: 5476 ] نشر منذ 6 شهور
بوركت الربيعه وبارك الله فيك ونفع الله بك البشريه أجمعين والحمدلله رب العالمين
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
انسان محترم بكل معنى الكلمة
نوف التميمي[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 6 شهور
يا ليتك بقيت على نفس تخصصك احس بدايه انتكاستك يوم حطوك وزير فقدت شي مهم كنت تتميز به وهو فصل السيياميين على مستوى العالم وبالأخير طقطق عليك الشعب لين تركت الوزاره خاصه موضوع الايباد
عبدالله[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 شهور
جميل الدكتور وجميلتين الطفلتين
جزاه الله خير الجزاء
all[ عدد التعليقات: 3276 ] نشر منذ 6 شهور
المقطع مع ركض الطفلتين تقول مقطع من فلام