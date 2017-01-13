فيديو مؤثر لاستقبال الدكتور الربيعة لتوأم بولندي كان قد قام بعملية فصلهما قبل 4 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو استقبال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، طفلتين بولنديتين كان قد قام بعملية فصل لجسميهما قبل 4 سنوات، بعدما كانتا مولودتين متلاصقتان.

وأظهر المقطع المتداول اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلتين وهما يهرولان ناحية الدكتور الربيعة، الذي بدوره احتضنهما، ولاقى المقطع إشادة واسعة بالدكتور الربيعة وجهوده في هذه العمليات المعقدة، ودور المملكة في تبني هذه العمليات الذي جعلها رائدة فيها.