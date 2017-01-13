سر إخفاء شريهان الجانب الأيسر من وجهها ! - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية شريهان بإطلالة ملكية خلال حفل عودتها إلى الساحة الفنية يوم الأحد الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين.

لكن الفنّانة المصرية كما إطلالتها السابقة والقليلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أسدلت شعرها على خدها الأيسر .

وفاحغت شريهان جمهورها منذ أشهر قليلة بنشرها صوراً لم تخفي بها أثار عمليات السرطان في وجهها الذي مايزال جميلاً، لتؤكد مرّة جديدة مدى قوتها وصلابتها وعفويتها على رغم كل الظروف السيئة التي مرّت بها.

وتشرت الفنانة المصرية حينئذ عبر حسابها على تطبيق “انستغرام” صوراً لوجهها لم تقم فيها بإدارة وجهها او تغطية قسم منه.

واشارت تقارير صحافية مصرية أن مرض السرطان ترك أثر على وجه شريهان، إثر إزالة جزء من فكها، ليتغير شكلها كثيراً”.

وأوضخت أن شريهان “لا تستطيع تجميل فكها أو وجهها أو اللجوء للبوتوكس أو الفيلر كما تفعل النجمات الأخريات لأن الأمر خطر عليها صحيا بسبب حساسية المكان الذي أُصيبت فيه بالمرض”.