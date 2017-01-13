بالصور..سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج بسبب “النظارة” - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج بسبب “النظارة”
تعرّضت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، لموقف محرج أثناء تقديمها لواجب العزاء في زوج ابنة الفنانة فيفي عبده.
وظهرت سمية مرتدية نظارة شمسية كبيرة، أثناء تواجدها في العزاء، من أجل إخفاء عينيها المصابتين عن الصحفيين والإعلاميين.
وجاء الموقف المحرج أثناء مواساتها للفنانة فيفي عبده، عندما سقطت نظارتها الشمسية، ما كشف عن تورم عينيها بشكل كبير.
من ناحية اخرى ،تبدأ سمية الخشاب، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “الحلال” يوم 21 يناير الجاري.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور
كل هذا تورم من البكى والله لو انه من اهلك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15524 ] نشر منذ 6 شهور
متى مات ذا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15524 ] نشر منذ 6 شهور
الله المستعان الموت حامي يارب ترحمنا
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
ماهو من البتسي ي نوال هي عينها من اول تعبانه ولابسه النظارات وتعرفين مع النفاق والتلمم والاحتضان طاحت نظارتها وانفضحت 😎
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13460 ] نشر منذ 6 شهور
يمكن وحده خبست عيونها وهي تصلح لها الميك أب هع اللهم لا شماته
🇸🇦 مااااجد 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5520 ] نشر منذ 6 شهور
تسوون من الحبه قبه ..
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
سوت تجميل لجفونها وجاء العزاء قبل يروح الورم ,,,
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8452 ] نشر منذ 6 شهور
😏😑