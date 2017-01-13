بالصور..سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج بسبب “النظارة” - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تعرّضت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، لموقف محرج أثناء تقديمها لواجب العزاء في زوج ابنة الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية مرتدية نظارة شمسية كبيرة، أثناء تواجدها في العزاء، من أجل إخفاء عينيها المصابتين عن الصحفيين والإعلاميين.

وجاء الموقف المحرج أثناء مواساتها للفنانة فيفي عبده، عندما سقطت نظارتها الشمسية، ما كشف عن تورم عينيها بشكل كبير.

من ناحية اخرى ،تبدأ سمية الخشاب، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “الحلال” يوم 21 يناير الجاري.