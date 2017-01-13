 بالصور..سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج بسبب “النظارة” - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصور..سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج بسبب “النظارة”

بالصور..سمية الخشاب تتعرض لموقف محرج بسبب “النظارة”
القاهرة(صدى):

تعرّضت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، لموقف محرج أثناء تقديمها لواجب العزاء في زوج ابنة الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية مرتدية نظارة شمسية كبيرة، أثناء تواجدها في العزاء، من أجل إخفاء عينيها المصابتين عن الصحفيين والإعلاميين.

وجاء الموقف المحرج أثناء مواساتها للفنانة فيفي عبده، عندما سقطت نظارتها الشمسية، ما كشف عن تورم عينيها بشكل كبير.

من ناحية اخرى ،تبدأ سمية الخشاب، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “الحلال” يوم 21 يناير الجاري.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور

كل هذا تورم من البكى والله لو انه من اهلك

[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور

ماهو من البتسي ي نوال هي عينها من اول تعبانه ولابسه النظارات وتعرفين مع النفاق والتلمم والاحتضان طاحت نظارتها وانفضحت 😎

[ عدد التعليقات: 13459 ] نشر منذ 6 شهور

يمكن وحده خبست عيونها وهي تصلح لها الميك أب هع اللهم لا شماته

[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور

سوت تجميل لجفونها وجاء العزاء قبل يروح الورم ,,,

[ عدد التعليقات: 8452 ] نشر منذ 6 شهور

😏😑