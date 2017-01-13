بالفيديو :حالة نادرة. .طفل يذرف دماً بدل الدموع - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

نجح الأطباء في الهند في علاج حالة نادرة لطفل تسبب سرطان الدم الذي يعاني منه بجحوظ عينيه وسقوط الدم منهما بدلاً من الدموع.

وقد شخص الأطباء.إصابة ساجار دورجي من ولاية أسام شرق الهند بسرطان الدم في الصيف الماضي، ولم يكن والده قادراً على تحمل نفقات علاجه، لكن لحسن الحظ فقد انتشرت قصته على وسائل الإعلام، مما جذب اهتماماً كبيراً من قبل الراغبين بالمساعدة.

وأصبح المسؤولون المحليون على علم بحالة الطفل، وقاموا بنقله لمسافة 1800 ميل إلى بنغالور للحصول على العلاج الكيماوي، وبعد 5 أشهر من خطة العلاج، تراجع الورم في عينيه، وتوقف النزيف بشكل كامل بحسب صحيفة ميرور البريطانية.وعلى الرغم من أن الأطباء يؤكدون أن لا خطر يهدد حياة ساجار، إلا أنهم يخشون في الوقت نفسه أن تكون حالته المرضية، قد تسببت بضرر دائم على بصره.

وتقول والدة ساجار في مقابلة أجريت معها في العام الماضي “كان طفلي يتمتع بصحة جيدة حتى وقت قريب، حيث بدأت المشكلة قبل نحو شهرين أو ثلاثة، في البداية تورمت عيناه وبدأ يذرف الدم بدل الدموع، لا أدري ما هي اللعنة التي حلت علينا”.

يذكر ان أسرة ساجار كانت غير قادرة على تأمين تكاليف الفحوصات الطبية ناهيك عن العلاج الكيماوي المكلف، مما دفع والدته إلى نشر مناشدة على الفيس بوك لأصحاب القلوب الرحيمة، طالبة المساعدة في علاج طفلها، قبل أن تنهال عليها المساعدات من جميع أنحاء العالم.

httv://www.youtube.com/watch?v=ztCN7Y097Sw