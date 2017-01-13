⁠⁠⁠السلطات الأمريكية تلقي القبض على قاتل المبتعث «النهدي» ويُقر في التحقيقات بأن السبب «قلادة» - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية ويسكونسن، عن القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي 24 عاماً الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي .

وأوضحت مصادر أن المدعي العام في مقاطعة “دن” في ويسكونسن وجه التهمة رسيماً للمتهم كولين أوسبرن 27 عاماً ، مضيفة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرف على القاتل وإيقافه في ولاية مينيسوت ، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة .

وفي التحقيقات الأولية قال المتهم إن النهدي قام بمحاولة انتزاع قلادة كان يلبسها حول عنقه لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده ، فيما قالت شقيقة المتهم خلال إدلائها بشهادتها ، إنها كانت داخل محل لبيع البيتزا وسمعت أصوات في الخارج وتفاجئت بشقيقها يقوم بضرب أحد الأشخاص على نافذ المحل بقوة ، في حين لا تعلم سبب حدوث المشاجرة بينهما .

وفي السياق ذاته أكد شهود عيان في الموقع أن المتهم اقترب من النهدي الذي كان يقف خارج المحل، وبدأ في الصراخ عليه وحاول الأخير الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر ، إلا أن المتهم اقترب منه مجدداً وقام بلكمه والصراخ عليه وضربه على رأسه بقوة ما جعل الطالب السعودي يقع أرضاً وهو ينزف دماً قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع .