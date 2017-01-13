⁠⁠⁠السلطات الأمريكية تلقي القبض على قاتل المبتعث «النهدي» ويُقر في التحقيقات بأن السبب «قلادة» - صحيفة صدى الالكترونية

السلطات الأمريكية تلقي القبض على قاتل المبتعث «النهدي» ويُقر في التحقيقات بأن السبب «قلادة»
أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية ويسكونسن، عن القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي 24 عاماً الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي .
وأوضحت مصادر أن المدعي العام في مقاطعة “دن” في ويسكونسن وجه التهمة رسيماً للمتهم كولين أوسبرن 27 عاماً ، مضيفة إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرف على القاتل وإيقافه في ولاية مينيسوت ، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وتقديمه للمحاكمة .
وفي التحقيقات الأولية قال المتهم إن النهدي قام بمحاولة انتزاع قلادة كان يلبسها حول عنقه لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده ، فيما قالت شقيقة المتهم خلال إدلائها بشهادتها ، إنها كانت داخل محل لبيع البيتزا وسمعت أصوات في الخارج وتفاجئت بشقيقها يقوم بضرب أحد الأشخاص على نافذ المحل بقوة ، في حين لا تعلم سبب حدوث المشاجرة بينهما .
وفي السياق ذاته أكد شهود عيان في الموقع أن المتهم اقترب من النهدي الذي كان يقف خارج المحل، وبدأ في الصراخ عليه وحاول الأخير الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر ، إلا أن المتهم اقترب منه مجدداً وقام بلكمه والصراخ عليه وضربه على رأسه بقوة ما جعل الطالب السعودي يقع أرضاً وهو ينزف دماً قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع .
محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
لبس القلادة شيء يخص النساء ونهى الرسول ص عليه وسلم عن التشبه بالنساء لكن الدولة مرسلة هذولا الأشخاص يدرسون وكتسبو العلم والعادات الحسنة والا يأخذو العادات السيئه ويقلدو الكفار !! نفسي اعرف ليش الامريكان والاوربيين اذا عاشو في السعودية ليش مايليسو ثوب وشماغ ويقلدونا ؟! ايش معنى حنا نقلدهم حتى في الأشياء التافهه وهم لا يقلدونا في الأشياء الحسنة !! الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
لبس القلادة شيء يخص النساء ونهى الرسول ص عليه وسلم عن التشبه بالنساء لكن الدولة مرسلة هذولا الأشخاص يدرسون ويكتسبو العلم والعادات الحسنة والا يأخذو العادات السيئه ويقلدو الكفار !! نفسي اعرف ليش الامريكان والاوربيين اذا عاشو في السعودية ليش مايلبسون ثوب وشماغ ويقلدونا ؟! ايش معنى حنا نقلدهم حتى في الأشياء التافهه وهم لا يقلدونا في الأشياء الحسنة !! الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
القلادة ترا اللي لابسها الامريكي ماهو النهدي 🤣 وهو يدعي ان النهدي حاول انتزاعها منه كذاب هالامريكي الجريمة عنصرية وطبعا أمريكا ام العنصرية بالنهاية بياخذ حكم مخفف حسبي الله وكفى
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور
التعليق 1 انت فاهم غلط >>> قال المتهم إن النهدي قام بمحاولة انتزاع قلادة كان يلبسها حول عنقه لذلك قام بدفعه بقوة لإبعاده ، القاتل هو اللي كان لابس قلادة وانا اعتقد انها حجة وش يبي فيه وفي قلادتة ينزعها نزع الله قلبة والله يرحم النهدي
Anwar Ali[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
محمد … ذحين انت سمعت رواية القاتل و نصبت نفسك سفير الله على الأرض و بدأت تصدر احكامك … أقول يا زينك ساكت بس … رحمة الله على الميت
محمد[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 6 شهور
محمد تعليق 1 داخل بجلنط
بس السطور الذي ذكرها من ناحية التقليد صدق فيها مؤيد كلامه مسوين نفسهم متطوريين
ابو ملاك[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحمك يا النهدي وادعاء القاتل بان النهدي حاول انتزاع القلادة حجة لاجل ياخد حكم مخفف حسبي الله ونعم الوكيل بس ان ضاع حقك في الدنيا ما راح يضيع حقك عند رب العباد
محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
الله يرحم الميت ويسكنه جنة الفردوس ،
كان فهمي غلط في البداية
لكن المتهم اكيد من حقين المخدرات لان المخدرات تجعل المخ يضطرب ويشعر ان الشخص الي امامه يحاول ينتزع القلادة وهذا يسمى بالهلاوس المسيه فيتهجم المريض على اقرب شخص لديه على انه هو من لمس جسمه وحاول سحب القلادة
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
كنت أكره مادة الجغرافيا في بداية دراستي الإبتدائيه ,
حتى وصلت إلى الصف الأول متوسط أو الثاني متوسط ,
كان مدرس الماده أستاذ مصري .. إسمه ( عبدالراضي ) ,
رجل كبير في السن نسبيا .. ترك الزمن أثره على محياه ,
كان محياه يشع نورا وحبا ,
تأنس برؤيته من بعيد .. وتشتاق لحديثه إذا إقترب منك ,
يشرح مادته بكل بساطه وهومبتسم ,
حينما يسأل الطالب سؤالا .. كان يجاوب هو مع إجابة الطالب ,
كأنه يستشعر خوف الطالب ورهبته وعدم معرفته .. فيساعده بالإجابه ,
أيوه .. أيوه .. …….. ….. يجاوب عن الطالب.. .. أيوه .. أيوه .. ويشجع ,
ثم بعد ذلك .. يثني على الطالب على إجابته على السؤال .. رغم أنه هو الذي جاوب على السؤال ,
سنين طويله منذ إفترقنا عن الأستاذ عبدالراضي ..
لكننا لم ننساه خلالها ,
نذكره في صلواتنا .. وفي دعواتنا .. نذكره بالحب والرضى والترضي عنه ,
لقد ترك في نفوسنا شيئا جميلا .. قبل أن يعلمنا أن هذه الماده بسيطة جدا ,
غرس في نفوسنا معنى الحب والسماحه ..
ترك في قلوبنا .. شوقا وحبا للعلم والعطاء بلا حدود ولا قيود ,
أين أنت الان يا أستاذنا الجليل ..
لك منا الدعوات في صلواتنا .. وفي إبتهالاتنا ,
سنين طويله منذ أن ودعنا أستاذنا عبدالراضي , ليرحل عنا ,
لكن .. بعد أن غرس في قلوبنا معاني الحب والعطاء ,
رحم الله الأستاذ عبدالراضي وغفر له .
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
…
ليه كل هذا الحقد والكراهيه نحوي …..!!!
ماذا عملت من سوء لتعاملوني هكذا …..؟؟؟ .
ام محمد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 6 شهور
في صحيفه اخرى الخبر يقول ان الشهود قالوا بانه غير صحيح ان المقتول حاول سحب القلاده من القاتل وان القاتل كاذب .
صريحة[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 6 شهور
لادة ها
هذي سواليفك يالامريكان
من هذا المنبر اطالب بوقف الابتعاث لاوربا عامة
وامريكا خاصة
رحم الله المتوفي والهم اهله الصبر والسلوان
ولاحول ولاقوة الا بالله
صريحة[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 6 شهور
قلادة ها
هذي سواليفك يالامريكان
من هذا المنبر اطالب بوقف الابتعاث لاوربا عامة
وامريكا خاصة
رحم الله المتوفي والهم اهله الصبر والسلوان
ولاحول ولاقوة الا بالله
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
الحمد الله الذي عافانى من مابتلنا به
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
الله يخسس امريكا اول كنت احبها بس صررت اخاف منها ،،مدام المسألة فيها عنصرية يازينك يابلادي آه بس