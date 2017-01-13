رجل صيني يتعرض للضرب من زوجته وامها امام اقاربهم لسبب مثير !!   - صحيفة صدى الالكترونية

رجل صيني يتعرض للضرب من زوجته وامها امام اقاربهم لسبب مثير !!
اقدمت زوجة وحماة رجل صيني بضربخ أمام حشد من الأقارب ، بعدما ضبط الزوج في فندق مع امرأة أخرى .
واقتحمت الزوجة والحماة الغرفة في أحد الفنادق بمدينة تشيوانتشو بمقاطعة فيوجان شرقي الصين، لتجدانه في وضعية غير لائقة مع عشيقته، وانهالت زوجة الرجل وحماته عليه بالضرب، قبل أن تنضم إليهما العشيقة، عندما اكتشفت أنه متزوج، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وكان الزوج الخائن قد كذب على عشيقته وقال لها إنه رجل أعزب وثري، مما جعلها تستشيط غضباً عندما اقتحمت زوجته وأقاربها خلوتهما، وتم تصوير ما يحدث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
واصبح الزوج غير قادر على الدفاع عن نفسه، وخاصة بعد الهجوم الثلاثي الذي تعرض لها، حيث جلست زوجته على السرير وهي توبخه على عدم إخلاصه، في حين راحت والدتها تصرخ في وجهه، بينما انتقمت العشيقة لنفسها بصفعه على وجهه عدة مرات، ومن غير المعروف ماذا حدث للرجل وعشيقته بعد هذا الموقف المحرج.
يذكر أن إقامة العلاقات غير الشرعية خارج نطاق الزواج أمر لا يعاقب عليه القانون في الصين، مما يجعل العديد من الزوجات يأخذن على عاتقهن الانتقام من أزواجهن وعشيقاته
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
🤣🤣 يستاهل الخاين 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههه الثلاثة علية يستاهل
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 6 شهور
يستاهل ماجاه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور
مسكين ما يسوى عليه المتعه مع العشيقه . حتى العشيقه صفعته على وجهه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13460 ] نشر منذ 6 شهور
جابها لنفسه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 6 شهور
والله ما جاه الا حقه مكذب على الكل 😂😂😂😂😂 🥊🥊🥋👠👠
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5466 ] نشر منذ 6 شهور
وأنهالت زوجة الرجل وحماته عليه بالضرب، قبل أن تنضم إليهما العشيقة.
…
يو يو يو ياويله ثلاث ع واحد راح فيهـــ😂ــــااا
تستااااهل ي التسلــب الخائن التسـذوب😛
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5466 ] نشر منذ 6 شهور
أنتقمت العشيقة لنفسها بصفعه على وجهه عدة مرات👋👋👋
وأنتِ بعد ي التسلبــة ودك من يمعط شوشتك ويكفخك كفوف👋👋👋
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5466 ] نشر منذ 6 شهور
يذكر أن إقامة العلاقات غير الشرعية خارج نطاق الزواج أمر لا يعاقب عليه القانون في الصين، مما يجعل العديد من الزوجات يأخذن على عاتقهن الإنتقام من أزواجهن وعشيقاته
…..
حلووو يعني كل وحدة تتفنن ف طرق الإنتقام وأنواع الإبداع👋👊👠🔪🔨🔫
🌱🌺جوري[ عدد التعليقات: 5466 ] نشر منذ 6 شهور
ـ جلست زوجته على السرير وهي ( توبخه ) على عدم إخلاصه
ـ في حين راحت والدتها ( تصرخ ) في وجهه
ـ بينما أنتقمت العشيقة لنفسها ( بصفعه ) على وجهه عدة مرات
…..
حقيقة وضـع لايحســـــدعليه😃😂😁