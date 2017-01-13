المسحل يبحث قضايا الأندية السعودية لدى "فيفا" - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يعقد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل مقر «فيفا» في زيوريخ يوم الثلاثاء القادم، اجتماعاً مع مدير الإدارة القانونية لدى الاتحاد الدولي؛ لبحث تطوير سبل التعاون فيما يخص المواضيع المتعلقة بالاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية السعودية وأي قضايا معلقة لدى «فيفا».

ومن المقرر أن يكون الاجتماع بحضور ممثلين من لجنة أوضاع اللاعبين ولجنة الانضباط بـ «فيفا»، على أن يسبق ذلك اجتماعًا مع أمين عام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في مقر المحكمة في لوزان لمناقشة ذات المواضيع.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي قد قام بتكليف نائب رئيس الاتحاد بتشكيل غرفة عمليات تختص بدعم ومتابعة قضايا الأندية السعودية لدى «فيفا» ومحكمة «كاس» في اجتماعه الذي عُقد الأسبوع الماضي.