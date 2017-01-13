قيادي حوثي يقتل طفلًا بعد فشله فى اغتصابه - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل قيادي حوثي يكنى بـ “أبي جبريل” طفل يمني يدعى محمد حاتم، وذلك على إثر مقاومة الطفل لمحاولة اغتصابه.

وقال والد الطفل المقتول أن رفض ابنه لمحاولة التحرش به جنسيًا من جانب الحوثي أدت إلى مقتله بعدد من الرصاصات التي دخلت من ظهره وخرجت من بطنه، مما أدى إلى نقله للعناية المركزة لمدة شهرين.

وتابع : أن ابنه حكى له قصة محاولة اغتصابه وإطلاق النار عليه قبل وفاته لافتا لاختطاف الحوثيون لابنه وإلحاقه بجبهات القتال دون علم أسرته، مؤكدًا أن طفله لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره.

و وأعرب والد الطفل المقتول عن استيائه من رفض الحوثيين التحقيق مع المتهم أو محاسبته، وإجبارهم له على توقيع محضر بالتنازل عن القضية، ونفي الاتهام عن الجاني بحسب صحيفة “الوطن”.

وقال أحد المصادر المقربة لوالد الطفل، أن والده رفض استلام جثة ابنه قبل تسليم الجاني والتحقيق معه، إلا أن كل مطالبه قوبلت بالرفض، كما تعرض إلى تهديد بالقتل من جانب الانقلابيين، وألزموه بالتوقيع على محضر تنازل عن القضية .