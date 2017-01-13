مقيم يخدع أسرة سعودية ويتزوج ابنتهم دون مهر قيمته 100 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

خدع مقيم عربي أسرة سعودية وتزوج بابنتهم من دون مهر، عقب إتباعه حيلة ماكرة والتهرب من دفع مهر تم تحديده بـ100 ألف ريال ثم ساومها على الطلاق مقابل التنازل عن المهر بعدما رفضت الانتقال للإقامة معه فى بلده.

وقالت الفتاة إن الشاب تقدم عبر “خطابة” للزواج من فتاة سعودية، حيث أقنع أهلها بأن لديه سيارة ومنزلا داخل المملكة ومشاريع كبيرة في مصر؛ ما دفعهم إلى قبول تزويجه من ابنتهم شريطة دفعه مهر يبلغ 100 ألف ريال مضيفة أنه حضر يوم عقد قرانهما وعلل عدم إحضاره المهر بعدم وجود اتفاق مسبق بتوقيت دفعه، وأن بإمكانه مغادرة الجلسة فوراً لإحضار المبلغ، إلا أن أسرتها رفضت ذلك وأتممت الزواج مع مطالبته بدفع المهر عقب ليلة العُرس، مشيرةً إلى أن زوجها غادر الفندق الذي كان يقضيان فيه الأيام الأولى من الزواج بحجة دخول والدته المريضة في غيبوبة.

وتابعت أن زوجها تواصل معها بعد أيام طالباً منها الحضور إلى مصر والعيش معه، لكنها رفضت وطلبت منه العودة للمملكة وإحضار المهر، لكنه بدأ يساومها باستمرار الزواج على أن يكون مهرها مساهمةً في مشروعه بمصر، أو أن يعطيها مهرها وينفصلان، منوهةً إلى أنها فضلت الحل الثاني لكنه ماطل أيضاً ولم يطلقها أو يرسل شيئاً مضيفة إلى أن الزوج راسلها مؤخراً وطلب منها توثيق تنازلها عن المهر من أجل حصولها على ورقة الطلاق، مبينةً أنها تتردد على المحاكم منذ أكثر من 6 شهور للحصول على حقها منه دون جدوى.