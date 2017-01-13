مقيم يخدع أسرة سعودية ويتزوج ابنتهم دون مهر قيمته 100 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

مقيم يخدع أسرة سعودية ويتزوج ابنتهم دون مهر قيمته 100 ألف ريال
خدع مقيم عربي أسرة سعودية وتزوج بابنتهم من دون مهر، عقب إتباعه حيلة ماكرة والتهرب من دفع مهر تم تحديده بـ100 ألف ريال ثم ساومها على الطلاق مقابل التنازل عن المهر بعدما رفضت الانتقال للإقامة معه فى بلده.
وقالت الفتاة إن الشاب تقدم عبر “خطابة” للزواج من فتاة سعودية، حيث أقنع أهلها بأن لديه سيارة ومنزلا داخل المملكة ومشاريع كبيرة في مصر؛ ما دفعهم إلى قبول تزويجه من ابنتهم شريطة دفعه مهر يبلغ 100 ألف ريال مضيفة أنه حضر يوم عقد قرانهما وعلل عدم إحضاره المهر بعدم وجود اتفاق مسبق بتوقيت دفعه، وأن بإمكانه مغادرة الجلسة فوراً لإحضار المبلغ، إلا أن أسرتها رفضت ذلك وأتممت الزواج مع مطالبته بدفع المهر عقب ليلة العُرس، مشيرةً إلى أن زوجها غادر الفندق الذي كان يقضيان فيه الأيام الأولى من الزواج بحجة دخول والدته المريضة في غيبوبة.
وتابعت أن زوجها تواصل معها بعد أيام طالباً منها الحضور إلى مصر والعيش معه، لكنها رفضت وطلبت منه العودة للمملكة وإحضار المهر، لكنه بدأ يساومها باستمرار الزواج على أن يكون مهرها مساهمةً في مشروعه بمصر، أو أن يعطيها مهرها وينفصلان، منوهةً إلى أنها فضلت الحل الثاني لكنه ماطل أيضاً ولم يطلقها أو يرسل شيئاً مضيفة إلى أن الزوج راسلها مؤخراً وطلب منها توثيق تنازلها عن المهر من أجل حصولها على ورقة الطلاق، مبينةً أنها تتردد على المحاكم منذ أكثر من 6 شهور للحصول على حقها منه دون جدوى.
أبو هريره[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه
ضحك عليكم بالسانه المعسول
و الله لو أنه سعودي ما تمتالملكه حتى يدفع آخر ريال
مسافر[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 6 شهور
هذا جزاء من يثق بمصري .
الوافي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 6 شهور
الغباء حال بينك وبينه وبعتي نفسك برخيص و الي ينوخذ بحلو اللسان يروح في مهب الريح
زعيم أسياء[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 6 شهور
والله أبو البنت وأمها .. أشك أن لديهم عقول .. للأسف السالفه فيها لف ودوران
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله يعين هذا تالية الزواج من الخطبات ..
ابوسعود٠٥٠٢[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 6 شهور
القانون لايحمي المغفلين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3041 ] نشر منذ 6 شهور
اي والله صدز لو انه سعودي تسان ماوافقوا ع الملتسه الا بعد مايعد ابوها الدراهم ريال ينطح ريال ولكن لك الله ي السعودي
والله انا أشك ب السالفه يعني خبط لزق ع السريع والا أنعمت عيونهم عشان ملخهم هالمصري بتسذبه انه راعي دريهمات وصدقوه
نوال[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور
وش اللي طيحهم فيه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
ليذهب الى الجحيم
الدهاس[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
كان الله في عونها
محمد[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 6 شهور
الطمع
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
ضحك عليهم المصري 😂
يستاهلون لو سعودي كان قالو مافي تكافؤ نسب ،،،
ليت تجيبون حكايتهم كامله ،،
العروس بعدها تنتظر المية الف وواعدها بنص مليون وسياره هدية الطلاق ,,,
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
ماهو مقيم سعودي لو هو مقيم كان لازم موافقة الداخلية انا جاني الخبر انه سعودي ويقول انه رجل اعمال واهلها صدقوه ويقولون بعد ان اَهلها ما استلموا المهر عند عقد القران أشك بهذا الشيء بانه واجب على الزوج دفع مهر عند كتابة العقد الا اذا كان مؤخر الخبر ماهو واضح وأشك بصحة الخبر معقوله يضحك على اَهلها وإخوانها في المقطع اللي جاني يقولون انه عليه مظهر التدين يعني الظاهر مسوي نفسه مطوع هنا ماهو مذكور والخبر مشكوك فيه ماهو معقوله بيضحك رجاجيل وياخذ بنتهم ويروح سبايك هم 🤔🤔
نصاب[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 6 شهور
انتوا مش حتصدقوا اللي حصل ازاى انا اقولكم نسيت المهر في أوضة النوم لكن مفيش مشكلة حاروح البيت أقيب المهر مسافة السكة ساعتين وانا عندكو اوع تروح ياشيخ يرد عليه ابو البنت خلاص بعدين جيبه لا والله مايصحش ازاى تيجى دى حيقولو ايه الناس عنى لأ لأ مااقدرش سيبونى اروح انا مكسوف اوى وحياتي عندك ماتخلينى اروح ومساكين أهل البنت صدقوا عش رجلا ترى عجبا
Anwar Ali[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
تعليقاتكم زي وجهكم … يا زينكم في الشماته
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور
فيه حاجه في الموضوع مو مهضومه .
معقوله العروس واهلها عقدو القران بدون ما يدفع مهر و لا ذهب ولا اي شي
ليه البنت فيها حاجه غلط .
القصه مو واضحه فيها حاجه غلط
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 6 شهور
قال وش دراك انها كذبة قال من كبرها اولا المقيم ما يتم زواجه بدون موافقة الدولة ثانيا كيف يقعد بدون مهر يعني بتقنعونا ان اَهلها وإخوانها كلهم اغبياء بيزوجون بنتهم لرجال ما عطاهم مهر ولا بعد مقيم من كبر المحبة بقلوب المواطنين على المقيمين لدرجة انهم يعطونهم بناتهم
هذي كذبة ماهي حقيقة لو كان انه تزوجها بدون علم اَهلها هنا أقول انه ضحك عليها اما قدام اَهلها وعقد قران بمأذون شرعي وبدون مهر هذي ما تدخل العقل لهدرجة اخوانها اغبياء 😳😳 ماهو صحيح هالخبر كلام مواقع لا اقل ولا أكثر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15524 ] نشر منذ 6 شهور
ايش هذا العلم معقوله. يزوجون بنتهم لواحد ما يعلمون عنه شي سواءًجاء عن طريق خاطبه او عن طريق قريب لازم السؤال عنه. على قولهم افصفصه لحد ما خارج وغله اما كذا هم ضيعوا حقوق بنتهم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2969 ] نشر منذ 6 شهور
نصاب ليه ها الثقه المفرطه ويساومها بعد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15524 ] نشر منذ 6 شهور
يا اعلام صدقت المأذون ما يملك الى على المهر ولو جزاء منه بس يمكن اهلها. عطوه فلوس علشان يعقد له او انهم قالو دفع من اول علشان لا تتفشل بنتهم
Sniper[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 6 شهور
الله لايوفقه في حياته ويجعلها كلها خسارة في خسارة
بدون زعل[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 6 شهور
فتحها وخربها بلاش
يا بنات هدف الأجانب فقط تخريبكم ورميكم مثل الكلاب لحقد في قلوبهم على عفتكم لأن الهر عندهم في الشوارع ونفسهم يشوفونكم مثلهم
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
كنت أكره مادة الجغرافيا في بداية دراستي الإبتدائيه ,
حتى وصلت إلى الصف الأول متوسط أو الثاني متوسط ,
كان مدرس الماده أستاذ مصري .. إسمه ( عبدالراضي ) ,
رجل كبير في السن نسبيا .. ترك الزمن أثره على محياه ,
كان محياه يشع نورا وحبا ,
تأنس برؤيته من بعيد .. وتشتاق لحديثه إذا إقترب منك ,
يشرح مادته بكل بساطه وهومبتسم ,
حينما يسأل الطالب سؤالا .. كان يجاوب هو مع إجابة الطالب ,
كأنه يستشعر خوف الطالب ورهبته وعدم معرفته .. فيساعده بالإجابه ,
أيوه .. أيوه .. …….. ….. يجاوب عن الطالب.. .. أيوه .. أيوه .. ويشجع ,
ثم بعد ذلك .. يثني على الطالب على إجابته على السؤال .. رغم أنه هو الذي جاوب على السؤال ,
سنين طويله منذ إفترقنا عن الأستاذ عبدالراضي ..
لكننا لم ننساه خلالها ,
نذكره في صلواتنا .. وفي دعواتنا .. نذكره بالحب والرضى والترضي عنه ,
لقد ترك في نفوسنا شيئا جميلا .. قبل أن يعلمنا أن هذه الماده بسيطة جدا ,
غرس في نفوسنا معنى الحب والسماحه ..
ترك في قلوبنا .. شوقا وحبا للعلم والعطاء بلا حدود ولا قيود ,
أين أنت الان يا أستاذنا الجليل ..
لك منا الدعوات في صلواتنا .. وفي إبتهالاتنا ,
سنين طويله منذ أن ودعنا أستاذنا عبدالراضي , ليرحل عنا ,
لكن .. بعد أن غرس في قلوبنا معاني الحب والعطاء ,
رحم الله الأستاذ عبدالراضي وغفر له .
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
…
ليه كل هذا الحقد والكراهيه نحوي …..!!!
ماذا عملت من سوء لتعاملوني هكذا …..؟؟؟ .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15524 ] نشر منذ 6 شهور
احسن تعليق رقم ٢٣
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 6 شهور
العريس سعودي مهو مصري الخبرقريته ف صحيفه اخرى والعروس مطلقه من قبل
سعود[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 6 شهور
ياخواني النصاب يبن من اول تجربة
براغى[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 6 شهور
قصة مفبركة وعبيطة موضوعة فقط للهبل والسفهاء للبدء فى السب والشماته
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 6 شهور
ام شلحه مع الأجنبي نعجه لعب فيها كم يوم وتنازلت عن المهر يعني استمتع ببلاش ولا هلله شر البليه ما يضحك
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 6 شهور
احسن تستاهل هي واهلها احد قالهم يزوجون بنتهم اجنبي
ابو لما[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 6 شهور
ابو خالد من ابها عقليه ناضجه تستحق الاحترام.
صداوي[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 6 شهور
ههههههه مصري يدفع 100 الف ايه هين. مغفلين
أسوووم ..[ عدد التعليقات: 8452 ] نشر منذ 6 شهور
وليش أصلا يزوجونه لبنتهم ..
بس شكلهم طرؤش بحر ماعندهم مشكلةة ^_^ ..؛
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
الخبر …
ابو ملكوت[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 6 شهور
اول ما قريت الخبر قلت اكيد مصري وفعلا طلع مصري ولا يجي واحد ينقز ويقول موا كل المصريين اغلب المصريين كذا وخاصة لما يجيك واحد مصري ويتكلم الك عن الحرام والاخرة اعرف انه نصاب كبير
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1749 ] نشر منذ 6 شهور
لاتستغربون لان الغباء موطنه الاصلي راس المراة السعوديه .
هولاكو[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 6 شهور
…
اول شي يحتاج اذن من دوله ع الموافقه ..
الشي الثاني و الاهم
العقد قراان يتم في المحكمه العامه بالمنطقه ,, مسستحيل جدا جدا يتم عقد قران من مقيم ع سعوديه من مآذون الانكاح ,,
nj250441[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 6 شهور
تستاهلون وقليل بحقكم بتصيرون طول عمركم اضحوكه للاجانب وابناء البلد السعوديين الف شرط وتتبعها امور تعجيزيه الله يستر من القادم .
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
أبولما
أشكرك على حسن ظنك بي ..
تمنياتي لك بحياة سعيده .
أبوخالد – أبها[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
أبوخالد – أبها نشر منذ 1 دقيقة
أبولما
أشكرك على حسن ظنك بي ..
تمنياتي لك بحياة سعيده .
صهيب[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 6 شهور
هذي نهاية الطمع بالمااال اجل 100 الف مهر البنات في مصر علي افااااء من يشيل بس ادفع وخذ وش يبي فيك الا لانك رخيصة ومراح يدفع ( الدفع قبل الرفع )حكمة ….
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 6 شهور
والله الفلوس اعمتهم
ذهب مع الريح[ عدد التعليقات: 925 ] نشر منذ 6 شهور
موضوع غريب !!
صديق الكهولة[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 شهور
إن صحّت القصة فذلك تفريط كبير من ولي أمر البنت وذويها مهما كانت الدوافع ما ينبغي التصرف ببلاهة وغباء
فالمؤمن كيّس فَطن .. استشعرت لوهلة أنني أمام سرد سينمائي أو قصة خيالية فاقدة للحبكة الدرامية
مؤسف نتاج تلك الحماقة والبلاهة