يمنيون بالمملكة يتبرعون بالدم لدعم المرابطين في الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تبرع عدد من المقيمين اليمنيين بالدم في مستشفى الملك خالد في نجران، لدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي في بادرة تعكس شعور اليمنيين بالمسؤولية تجاه الجنود المدافعين عن الشرعية في اليمن.

وكانت إدارة المختبرات وبنوك الدم نظمت بالتعاون مع مستشفى الملك خالد حملة للتبرع بالدم لقبائل يافع النازحة من اليمن

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