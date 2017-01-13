يمنيون بالمملكة يتبرعون بالدم لدعم المرابطين في الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

يمنيون بالمملكة يتبرعون بالدم لدعم المرابطين في الحد الجنوبي
تبرع عدد من المقيمين اليمنيين بالدم في مستشفى الملك خالد في نجران، لدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي في بادرة تعكس شعور اليمنيين بالمسؤولية تجاه الجنود المدافعين عن الشرعية في اليمن.
وكانت إدارة المختبرات وبنوك الدم نظمت بالتعاون مع مستشفى الملك خالد حملة للتبرع بالدم لقبائل يافع النازحة من اليمن
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زعيم أسياء[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 6 شهور
أهم شي يجب التأكد من سلامة الدم من الأمراض المعديه والجنسيه .. وتحليلها تحليل شامل وكامل .. وأذا كانت سليمه .. يتم التبرع بها للمرابطين على الحدود ..
محمد[ عدد التعليقات: 1862 ] نشر منذ 6 شهور
الله يجزاهم خير
ضويحي الكعبي شبوة اليمن[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 6 شهور
بادرة طيبه