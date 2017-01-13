معنف طفلته خلال التحقيقات: أنا مسحور وحاولت إغاظة أمها - صحيفة صدى الالكترونية

معنف طفلته خلال التحقيقات: أنا مسحور وحاولت إغاظة أمها
قالت مصادر أن المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته الرضيعة أفاد خلال التحقيقات أن سبب ارتكابه لذلك الفعل إلى أنه مسحور ومريض نفسي، ويستخدم أدوية وعلاجات لحالته، مبيناً في إفادته للشرطة، أنه مارس التعنيف ضد الطفلة لإغاظة أمها مضيفة أن الشرطة أحالت المواطن إلى هيئة التحقيق والاداء العام، كي تتولى استكمال التحقيقات معه،
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت أول من أمس القبض على معنف طفلته، البالغ من العمر 29 عاماً، عاطل عن العمل صرح جد الطفلة لأبيها، أن والدتها سورية الجنسية، وأنها غررت بابنه، وسحبت منه مبلغ مليون ريال.
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سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
الله المستعان ماراح فيها الا الطفله ..
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور
سحبت من ولدك مليون ريال يستاهل الخبل وش كان متوقع انها تزوجتة مالقيت رجال في بلدها والا خقت عند خشتة ماتزوجتة الا عشان فلوسة واضح انها قوية مو هينة لما كانت تتكلم عن بنتها وكيف يعذبها والله استغربت مو متأثرة ولاتبكي عادي كنها تتكلم عن بنت ماهي بنتها وين قلب الام قلب حجر ما رحمت الا الطفلة المسكينة بينكم
ابوسعود٠٥٠٢[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 6 شهور
ياناس كيف قلوبهم هذولا الي يعذبون عيالهم 😳😳
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
ان مااستغربت الا من الام ،،،
قالت هالفيديو عندها من شهرين ليه سكتت كل هالوقت ?
بس الظاهر السالفه فيها ملايين ,,,
صدق ماراح فيها الا الطفله ،،،
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
يقول غررت به وتزوجته وأخذت فلوسه مليون من وينه المليون وهو عاطل كلنا نعرف ان الشباب يركضون ورا الأجنبيات وهم اللي يرمون أنفسهم عليهم على بالهم انهم ميتين على سواد عيونهم وما يبون الا الستر والحقيقة انهم طماعين بالفلوس والله الغلط منه هو وشلون يتزوج بطريقة غير نظامية وهو عاطل عن العمل من متى العاطل عن العمل يتزوج ويفتح بيت ويربي عيال والغبي يعذب بنته ويصور بنفسه ويرسل قال ايش قال اغيظ أمها والله من نقص العقل خلاص السورية أخذت بنتها وانت خلك بالسجن ويقول انا مسحور على ايش ساحرينك بالله العب غيرها نتمنى انه يعاقب بعقوبة مغلظة جعل يديه للكسر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15524 ] نشر منذ 6 شهور
الله المستعان
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
قريت ان عنده زوجه ثانيه وعنده ولدين منها ،،،
ويقولون بعد ان باباه غني ،،،
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههههههههههههههههههههههههههه
مسحور وسلبت منه مليون . يا شيخ خاف ربك
اولا المسحور لا يعرف انه مسحور ثم الابن عاطل عن العمل من اين له المليون ريال
ثم المفروض اللي سحرك يشدك نحوه والا ايش يبي فيك يسحرك ثم لنفرض انك مسحور هل اللي ساحرك مسلطك على الطفله تعذبها
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3760 ] نشر منذ 6 شهور
اها اجل مسحور 🙈 أقول العب غيرها لا سحر ولا غيره بالله عليك وش يسحرونك جمالك والا مالك 🤣🤣. قديمة هالحركات انت اللي رايح للسورية برجليك وهي ما تحملتك وتركت وانت قلت احرق قلبها على بنتها يالثور مثل ماهي بنتها هي بنتك والا نسيت 😖😖 المفروض ينزعون ولايته عن بنته وحضانتها عند أمها وهو يتحاسب على مخالفته للقانون بزواجه غير النظامي وتعذيبه لبنته اذا بينك وبين السورية مشاكل حلها بعيد عن البنت بس والله انها كسرت خشمه هالسورية شهرت فيه وأخذت بنتها وهو بالسجن غبي
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13444 ] نشر منذ 6 شهور
اللي يقولون عاطل منين له المليون على اساس الوظيفة بيطلع منها ملايين ههههههه اكيد انه من عائلة غنية وعندهم خير