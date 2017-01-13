معنف طفلته خلال التحقيقات: أنا مسحور وحاولت إغاظة أمها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر أن المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته الرضيعة أفاد خلال التحقيقات أن سبب ارتكابه لذلك الفعل إلى أنه مسحور ومريض نفسي، ويستخدم أدوية وعلاجات لحالته، مبيناً في إفادته للشرطة، أنه مارس التعنيف ضد الطفلة لإغاظة أمها مضيفة أن الشرطة أحالت المواطن إلى هيئة التحقيق والاداء العام، كي تتولى استكمال التحقيقات معه،

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت أول من أمس القبض على معنف طفلته، البالغ من العمر 29 عاماً، عاطل عن العمل صرح جد الطفلة لأبيها، أن والدتها سورية الجنسية، وأنها غررت بابنه، وسحبت منه مبلغ مليون ريال.

.