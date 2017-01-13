سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال يقدم أوراق اعتماده لفخامة رئيس الجمهورية - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

قدم السفير عادل بن عبدالرحمن بخش في العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم أوراق اعتماده لفخامة الرئيس البرتغالي البروفيسور مارسيلو ريبيلوا دي ، سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال .

وقد نقل السفير بخش لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – ، وتمنياتهم لفخامته بموفور الصحة وللشعب البرتغالي الصديق مزيداً من التقدم والرخاء .

من جانبه أعرب فخامة الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية ولمواقفها المعتدلة، حيث تعد عاملاً مهماً في الاستقرار والأمن الدولي، وتطلع فخامته لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين متمنياً في الوقت ذاته التوفيق للسفير بخش في مهمته لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .