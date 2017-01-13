شقيق الزوجة المنحورة" بالطائف: قتلت أمام أبنائها .. وتلقت 15 طعنة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قال شقيق الزوجة التي قُتلت طعناً على يد زوجها في منزلهما بمحافظة الطائف أمس الأول (الأربعاء)، أن زوج شقيقته أقدم على قتلها أمام أولادهما الثلاثة، مبيناً أن تأثير الجريمة مازال يسيطر عليهم، حيث لا يرددون بعد مشاهدتهم الجريمة سوى كلمات “بابا قتل ماما”.

وأضاف كشف تقرير الطبي الشرعي على جثمان الضحية أنها تلقت 15 طعنة بالسكين في جسدها الكامل بمنطقة البطن واليدين والظهر، فيما كانت إحدى الطعنات غائرة في بطنها ما أدى إلى قتل جنينها.

وقال العلاقة الزوجية بين شقيقته وزوجها كانت مميزة فلم يحدث بينهما أية خلافات أسرية قبل ذلك ولم يمد يده عليها.