شقيق الزوجة المنحورة" بالطائف: قتلت أمام أبنائها .. وتلقت 15 طعنة - صحيفة صدى الالكترونية

شقيق الزوجة المنحورة” بالطائف: قتلت أمام أبنائها .. وتلقت 15 طعنة
قال شقيق الزوجة التي قُتلت طعناً على يد زوجها في منزلهما بمحافظة الطائف أمس الأول (الأربعاء)، أن زوج شقيقته أقدم على قتلها أمام أولادهما الثلاثة، مبيناً أن تأثير الجريمة مازال يسيطر عليهم، حيث لا يرددون بعد مشاهدتهم الجريمة سوى كلمات “بابا قتل ماما”.
وأضاف كشف تقرير الطبي الشرعي على جثمان الضحية أنها تلقت 15 طعنة بالسكين في جسدها الكامل بمنطقة البطن واليدين والظهر، فيما كانت إحدى الطعنات غائرة في بطنها ما أدى إلى قتل جنينها.
وقال العلاقة الزوجية بين شقيقته وزوجها كانت مميزة فلم يحدث بينهما أية خلافات أسرية قبل ذلك ولم يمد يده عليها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11397 ] نشر منذ 6 شهور
لا حول و لا قوة الا بالله
اذا العلاقه بينهما مميزه ولم يسبق ان مد يده عليها فما هو سبب ارتكابه لجريمة القتل لزوجته وهي حامل وتسبب بقتل جنينها في بطنها
من[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 6 شهور
الطائف كله جرائم
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل لها الرحمه وجنة الخلد
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
كثرت جرايم قتل الزوجات من أزواجهم حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم الوحدة ترضى تتزوج تبي الستر وبالنهاية تعيش بحجيم وتموت مقتولة
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 6 شهور
انا شاب وكرهت شئ اسمه زواج ولا راح اتزوج ابد مدى الحياة لين اموت ان شاءالله ،،الواحد من كثر مايشوف جرائم القتل مايلوم المرأة المسكينه يوم تكره الرجل ،،الله يكون بعون المرأة 🙁