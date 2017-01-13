تفاصيل جديدة حول فيديو مشادة بين محتسب وصاحب مطعم بسبب الموسيقى - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف رجل اعمال يدعى ” خليفة الرويلي” الذي ظهر في مقطع فيديو متداول في مشادة حادة مع شاب “محتسب” بسبب طلب الأخير خفض صوت الموسيقى، تفاصيل الواقعة وسبب دخوله في مشادة كبيرة.

وقا الرويلي أن تشغيله بعض الموسيقى التي تخص شيلات وطنية ومقاطع على “اليوتيوب” كانت خلال افتتاحه مطعماً خاصاً به مساء أمس الأول الأربعاء في مدينة سكاكا، مبيناً أنه فوجئ بعدد من المحتسبين يطالبونه بوقف تشغيل الموسيقى ما دفعه للرد عليهم بطلب تصريح رسمي بتدخلهم هذا.

وأضاف أن بعض المحتسبين حاولوا قطع سلك الصوتيات، منوهاً إلى أن ما جرى هو فقط سوء تفاهم بين الطرفين وتم احتواء الموقف وإجراء مصالحة بينه وبين الشباب.

واوضح الرويلي أن انتشار الفيديو سبب له الكثير من الإزعاج، وتلقى العديد من الاتصالات تستفسر عن الواقعة، مشيراً إلى أنه رصد 15 ألف ريال لمن يتعرف على مصور المقطع.

يذكر ان مغردون بـ”تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو أمس (الخميس) يُظهر مشادة حادة بين مواطنين سببها الموسيقى٬ حيث بدا أحدهما وهو يتدخل مطالباً بخفض صوت الموسيقى٬ ليعترض الآخر بالقول: “بصفتك إيش جايني؟ مهوب من حقك ولا على كيفك والهيئة لها ضوابط ما لك دخل”.