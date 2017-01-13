تفاصيل جديدة حول فيديو مشادة بين محتسب وصاحب مطعم بسبب الموسيقى - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل جديدة حول فيديو مشادة بين محتسب وصاحب مطعم بسبب الموسيقى
كشف رجل اعمال يدعى ” خليفة الرويلي” الذي ظهر في مقطع فيديو متداول في مشادة حادة مع شاب “محتسب” بسبب طلب الأخير خفض صوت الموسيقى، تفاصيل الواقعة وسبب دخوله في مشادة كبيرة.
وقا الرويلي أن تشغيله بعض الموسيقى التي تخص شيلات وطنية ومقاطع على “اليوتيوب” كانت خلال افتتاحه مطعماً خاصاً به مساء أمس الأول الأربعاء في مدينة سكاكا، مبيناً أنه فوجئ بعدد من المحتسبين يطالبونه بوقف تشغيل الموسيقى ما دفعه للرد عليهم بطلب تصريح رسمي بتدخلهم هذا.
وأضاف أن بعض المحتسبين حاولوا قطع سلك الصوتيات، منوهاً إلى أن ما جرى هو فقط سوء تفاهم بين الطرفين وتم احتواء الموقف وإجراء مصالحة بينه وبين الشباب.
واوضح الرويلي أن انتشار الفيديو سبب له الكثير من الإزعاج، وتلقى العديد من الاتصالات تستفسر عن الواقعة، مشيراً إلى أنه رصد 15 ألف ريال لمن يتعرف على مصور المقطع.
يذكر ان مغردون بـ”تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو أمس (الخميس) يُظهر مشادة حادة بين مواطنين سببها الموسيقى٬ حيث بدا أحدهما وهو يتدخل مطالباً بخفض صوت الموسيقى٬ ليعترض الآخر بالقول: “بصفتك إيش جايني؟ مهوب من حقك ولا على كيفك والهيئة لها ضوابط ما لك دخل”.
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 6 شهور
سمعت ان اللي يشغل الاغاني وهو ياكل تلعنه الملائكة والشيلات ماتفرق عن الاغاني الا شيء قليل طق كلها والا فيه احد عاقل يشغلها وهو ياكل
همام[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 6 شهور
ومن انت…؟ حتى ترصد 15 الف لمن يقبض على الاشخاص.!!
وهل انت جهة رسمية .وزارية..؟تعطى الاوامر بدون الرجوع للحكومة……!!!!!!!!!!!
قمة السخافة..واحمدالله ان االمطوع مسك اعصابة…
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
رقع يامرقع ..
مسافات[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 6 شهور
الواعش في كل مكان كفانا الله شرهم .
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5193 ] نشر منذ 6 شهور
طيب كل واحد يصلح سيارته 🤣
Anwar Ali[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 6 شهور
يالعتيبي خلك من سمعت و لا تفتي من عندك … عندك دليل من القرآن و السنة على أن الملائكة تلعن اللي يسمع اغاني سواء كان يأكل أو يتسبح ؟
Ahmed[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 6 شهور
ياشين اللقافة : طيب مطعمه وهو حر وبعدين هولاء المحتسبين ليس من حقهم التدخل وليس لهم سلطة رسمية المفروض يعاقبون والا صارت الدعوى فوضى لان هناك جهات رسمية مثل الشرطة او الهيئة فقط
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 6 شهور
مسافات شكلك من عيال المتعة
صداوي[ عدد التعليقات: 1141 ] نشر منذ 6 شهور
هههههههه يرصد 15 الف أقول انقلع بس تراك مواطن عادى لارحت ولا جيت. انا من صور الفيديو ولو قابلتك توطيت في بطنك وأخذت الفلوس بعد. قم بس قم
مبارك[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 6 شهور
الله يوفق المطوع على اسلوبه وعلى غيرته على دينه
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 6 شهور
الجحش اللي يقول ياشين اللقافة هذه ماهي للقافة ياجحش
هذا اسمه امربالمعروف ونهي عن المنكر
هذا الركن السادس من اركان الاسلام
اي مسلم له الحق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسان
باليد لولي الامر او من ينوب عنه
قال تعالى ( الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور )
الشريف[ عدد التعليقات: 3007 ] نشر منذ 6 شهور
هذا ماغطرش حتى بالمجاهرة بالمعصية متكابر
انت من امام الله ولا تسوى جناح بعوضة
والمكان عام يعني مو من حقك تزفع الصوت شغله ع قذ اذنك
او ببيتك العالم ناهي ناقصة ذنوب فوق اللي عندها
سلمان الهذلي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 6 شهور
يقول بعد انتشار الفيديو سبب له الكثير من الازعاج طبعا راح يسبب لك ازعاج من سواد وجهك وفوق هذا كله ترصد 15 الف لمن يتعرف على مصور المقطع أقول ليتهم رقدوووا 😂😂😂
qlq[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 6 شهور
الله يقويك يا خليفة ع من عاداك
المعتدي عليك شخص محارب لنجاحك
المفروض ماترصد جائزة انت من تستاهل جوائز لتواضعك وتنازلك والتشرف شخصيا والرد ع المعتدي ملاقيف النجاح
عين الله ترعاك وتحفظك
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 6 شهور
واو
دائما القلوب المريضة تحكم على النوايا
الرجال انكر منكر خليته حاسد وحاقد كل واحد يراى الناس بعين طبعه
والنجاح والتوفيق مايجي بمعصية الله
يجي بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
سعد الجهني[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 6 شهور
لابد من محاسبة المحتسب
روميو[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ 6 شهور
من حق أي شخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
لاكن صاحب المطعم اذا يبي يشغل مسيقى أو شيلات يشغل لاكن بدون مايتعدى الصوت باب المحل حقه
والأفضل الأفضل مايشغل خلاص يترك الوضع طبيييعي ولا يتفااااعل خلاص يعني بدون تفاااعل وبس
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 6 شهور
من نعم الله علي هذه البلاد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ام فيصل[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 6 شهور
هههههه …. فعلا قرب الزمان الي يمسك ع دينه مثل الي يمسك جمر الله يشغلكم بانفسكم عنا ديننا وعن كل محتسب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكررر
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2504 ] نشر منذ 6 شهور
اللهم امين ..
Omar Abo Hala[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 شهور
يأخي العزيز اذا احد نصحك اسمع النصيحة ولى خلاص لاتقوم ترفع صوتك وتسب خلق الله. وبعدين هذا قال كلمت حق (لاتشغل اغاني ونت رجال تبي تترزق الله).
ساري[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 6 شهور
((رصد 15 ألف ريال لمن يتعرف على مصور المقطع ))!!!!!
من حضرتك علشان ترصد …..ولو عرفته اش بتسوى يعني ؟؟؟؟؟
صحيح انك مريض وحقير…والشرهة علي المحتسب اللي ماحط خشمك في التراب
ساري[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 6 شهور
والحثالة من امثالك كثيرين بعد
ساري[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 6 شهور
والخيبة فيك وفيه
غرام[ عدد التعليقات: 2185 ] نشر منذ 6 شهور
صاحب المطعم أسلوبه مخيس بالتعامل ,,,
فاضل[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 6 شهور
حسب نظام الجرائم المعلوماتية من حقة يرفع قضية على من شهر به في مواقع التواصل
عزوز- طريف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
وانت يالرويلي من عطاك تصريح لتشغيل الموسيقى في مكان عام ؟؟ اما المحتسب فالذي اعطاه التصريح هو الله بقوله(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وكذلك الرسول بقوله(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) كما كان من الواجب عليك والخير لك ان تفتتح مشروعك باسم الله وبما يرضيه وليس بالغناء والطرب خاصة وانك من ابناء الاسلام
ابو تراب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
اللي هذا اوله ينعاف تاليه … والمطاعم كثيرة والحمد لله
ابو تراب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
حلو والله وانقلبنا خواجات !!! لالا نسيت هذا من التطور الاعلامي .
القرمزي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 6 شهور
الرويلي يلاقي الصياح بالصياح