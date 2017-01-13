بالفيديو.. لحظة قيام لص بتكسير زجاج سيارة شاب وسرقة أغراضه بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. لحظة قيام لص بتكسير زجاج سيارة شاب وسرقة أغراضه بجازان
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من تحديد هوية لص قام بتكسير زجاج سيارة شاب في محافظة صبيا، خلال وجوده بأحد المطاعم، وسرقة متعلقاته الشخصية.
فقد كشفت كاميرا المراقبة الخاصة بالمطعم، الذي كان الشاب يتناول فيه الطعام برفقة زملائه، قبل أن يخرج ويتفاجأ بتعرضه للسرقة، ويقوم بإبلاغ الشرطة.
وأبان المقطع قيام اللص بتكسير زجاج السيارة الأمامي، ليفتح الباب الخلفي ويأخذ بسرعة الأغراض الشخصية للشاب، بينما كان في انتظاره شريك له يستقل دراجة نارية.
الريان بو شضو[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 6 شهور
يمني لحجي وسرق من يمني
زعيم أسياء[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 6 شهور
والله الطفره لاعبه فيه لعب .. تلقاه لا شغله ولا مشغله .. عطالي بطالي
أحترف مهنة ( السرقه ) على شان يآمن لقمة عيشه ..
السرقات في أزدياد تام .. والكميرات أثبتت هذي الظاهر وكشفتها .. على
جميع التجار .. تركيب كاميرات بمحلاتهم .. حتى لو كان المحل فتحه واحده