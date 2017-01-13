بالفيديو.. لحظة قيام لص بتكسير زجاج سيارة شاب وسرقة أغراضه بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من تحديد هوية لص قام بتكسير زجاج سيارة شاب في محافظة صبيا، خلال وجوده بأحد المطاعم، وسرقة متعلقاته الشخصية.

فقد كشفت كاميرا المراقبة الخاصة بالمطعم، الذي كان الشاب يتناول فيه الطعام برفقة زملائه، قبل أن يخرج ويتفاجأ بتعرضه للسرقة، ويقوم بإبلاغ الشرطة.

وأبان المقطع قيام اللص بتكسير زجاج السيارة الأمامي، ليفتح الباب الخلفي ويأخذ بسرعة الأغراض الشخصية للشاب، بينما كان في انتظاره شريك له يستقل دراجة نارية.